Behält Neuenkirchen einen Supermarkt?

Von: Sylvia Wendt

Laden ein zur Bürgerversammlung für Montag (von links) Andrea Fischer, Harm Henning Söhl, Anja Bärlein und Jochen Meyer, hier mit dem derzeitigen Supermarkt-Team Birgit Landau, Margret Döpkens und Ingrid Löhmann. © S. Wendt

Das Gasthaus „Zur Post“ samt Laden wird verkauft / Bürgerversammlung zu „My Enso“

Neuenkirchen – Fototermin bei Klaahsen in Neuenkirchen, mitten im Supermarkt. Bürgermeister Jochen Meyer guckt auf ein Schild direkt über seinem Kopf und kommentiert: „Sieht aus, als wären wir ‘ne Lottogemeinschaft, die gewonnen hat. Sind wir ja nicht.“ Aber eigentlich doch, denn: Die Gruppe arbeitet daran, eine Lösung für die örtliche Infrastruktur zu finden, denn die Familie Klaahsen wird ihr Kapitel rund um Gastwirtschaft und Nebengebäude beenden.

Ein Investor will, dem Vernehmen nach, das gut 3 500 Quadratmeter große Areal kaufen. Die Gebäude bieten etwa 800 Quadratmeter Fläche, unter anderem verteilt auf Gastwirtschaft und Supermarkt, der gut 120 Quadratmeter umfasst.

„Und aufgestockt werden soll auf etwa 250 bis 270 Quadratmeter“, erklärt Harm Henning Söhl und findet: „Ein Nahversorger ist wichtig für die Attraktivität eines Ortes.“ Die Lösung könnte die „My Enso“-Option sein: Wenn sich 300 Neuenkirchener finden, die Anteile zu je 100 Euro zeichnen, dann wird Neuenkirchen einen „My Enso“-Supermarkt erhalten. „Sobald 300 Teilhaber verbindlich reserviert haben, kommt Tante Enso zu euch, versprochen“, heißt es dazu auf der Homepage. Mittwochs werden die Zahlen aktualisiert und für Neuenkirchen liegen bereits 15 fertige Anträge vor, obwohl der Bürgerbrief erst vor wenigen Tagen verschickt wurde.

Neuenkirchen, also das Neuenkirchen mittig zwischen Bassum und Sulingen an der B 61 gelegen, zählt derzeit etwa 1200 Einwohner, sind alle Häuslebauer im jüngsten Baugebiet eingezogen, könnten es gut 1350 sein, hat Harm Henning Söhl überschlagen.

Er gehört zu der Gruppe, die sich als Pate für das „My Enso“-Projekt in Neuenkirchen stark macht. Die Gruppe hat jetzt einen Bürgerbrief an die Einwohner der Gemeinde und jene in sich direkt anschließende Ortschaften verschickt und lädt ein für Montag, 14. August, um 19 Uhr zur Bürgerversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus.

Es gibt rund um die Zukunft des Gasthauses „Zur Post“ noch etliche offene Fragen. Ziel der Gruppe, zu der Andrea Fischer, Bernd Hoormann, Jochen Meyer, Patrick Käsemeyer, Nils Landwehr, Kerstin Lange und Harm Henning Söhl gehören, ist, diese zu klären, damit das Gasthaus weiterhin der Dorftreffpunkt bleibt, der er seit der ersten Erwähnung 1519 ist.

Familie Klaahsen hat das Kapitel „Dorfgaststätte“ seit Anfang der 1960er Jahre fortgeschrieben. Die jetzige Generation führte sie zuletzt nebenberuflich fort und zieht nun einen Schlussstrich. Ob und wie die Gastwirtschaft fortgeführt wird, wie genau der notwendige Umbau geplant wird – an Antworten darauf wird gearbeitet.

Laut Söhl ist die Bundesstraße 61, die direkt am Haus vorbeiführt die am meisten befahrene Straße im Landkreis Diepholz. Die Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlichte für 2021 einen Wert von 9 085 Fahrzeugen täglich (15,8 Prozent davon Schwerlastverkehr). Potenzielle Kundschaft – wie die Neuenkirchener selbst, die in ihrem kleinen, aber fein sortierten Supermarkt vor Ort schon jetzt ziemlich ausgiebig und gerne einkaufen. Kommt „My Enso“, würden rund 3. 000 Artikel zur Wahl stehen, plus das deutlich größere Online-Sortiment, aus dem in die Filiale bestellt werden kann. Lokale Produkte will Jochen Meyer definiert haben, zählt dazu auch nicht örtlich aber nahebei produziert, etwa in Asendorf? Grundsätzlich können lokale Anbieter aufgenommen werden, grundsätzlich bestimmt der Kunde durch sein Kaufverhalten, was in den Regalen bleibt. „Ladenhüter“ fliegen aus dem Sortiment vor Ort. Einkaufen kann, wer eine „My Enso“- Karte besitzt, rund um die Uhr und nicht allein in der Neuenkirchener Filiale.

Zeit für alle Fragen, die die Bürger bewegen soll es am Montag, 14. August, bei der Bürgerversammlung geben.

Homepage

www.myenso.de/content/tanteenso/standorte/neuenkirchen