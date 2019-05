Becker folgt auf Hoffmann

Schwaförden - Von Sylvia Wendt. Im Jahr 2002 hat er im heutigen Waldpädagogikzentrum Hahnhorst sein erstes Praktikum gemacht, im Jahr 2019 kehrt Marco Becker hierher zurück als Revierförster der Försterei Erdmannshausen. Er folgt damit auf Marcus Hoffmann, der eine sich kurzfristig ergebende berufliche Veränderung nach Oldenburg angenommen hat. Aus familiären Gründen, sagt der noch 37-Jährige, der den Posten doch gerade erst im Herbst 2018 angetreten hatte.

Es hat sich Familienzuwachs angekündigt und der hat klar Vorrang vor allen Karriereplanungen, die Hoffmann bisher hatte. Konkret: „Eigentlich sind diese Wechsel in der Revierleitung nicht so häufig und schnell.“ Er hatte seinen beruflichen Werdegang komplett auf die Leitung des Forstamtes Erdmannshausen ausgerichtet, sagt Hoffmann. In Oldenburg erwarten ihn ganz andere Vor- und Aufgaben.

Für Marco Becker, derzeit gleichalt wie Hoffmann und Revierleiter in Uchte, ergibt sich dadurch eine Chance, nach Studium der Forstwirtschaft in Göttingen und beruflichen Stationen in Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Hessen in die Heimat zurückzukehren.

Das Büro soll Becker auf dem Areal des Waldpädagogikzentrums Hahnhorst bekommen. Wie berichtet, soll die Ausbildung der Forstwirte von Harbergen nach Schwaförden verlegt werden. Der Neubau ist als Zentrale Betriebsstätte des Forstamtes für die westlichen Revierförstereien geplant, inklusive Werkstatt, Fahrzeugunterstand, Wildkammer und Büroräumlichkeiten. Allerdings werde sich die Fertigstellung verzögern: Das Landesamt für Forsten hat aus finanziellen Gründen die Prioritäten neu ordnen müssen. Die Baugenehmigung aber liege vor. Becker bleibt in seinem derzeitigen Büro „zwischen Harbergen und Wietzen“. Werden Forstmitarbeiter in Hahnhorst irgendwie schon traditionell von jeder Art von Teckeln begleitet, so bricht Becker mit dieser Rasse: Er hat einen Schäferhund.

Die Präsenz vor Ort in der 1 500 Hektar Wald umfassenden Försterei bedeutet eine große Aufgabe. Zehn Forstorte wollen im Auge behalten werden, besonders die Fichten darin: Der regenreiche Sommer 2017 habe nicht einmal für das vergangene trockene Jahr gereicht: Die Flachwurzler befänden sich seit einem Jahr im Stress. Kiefern und Eichen könnten sich Wasser aus tieferen Lagen holen, Fichten nicht. Die Trockenheit mache sie anfällig für jede Art von Schädlingsbefall. Hauptfeind: der Borkenkäfer. Für den Bestand an Fichten und Lärchen in der Revierförsterei Erdmannshausen hoffen Becker und Hoffmann, „mit einem blauen Auge“ davonkommen zu können. Grundlage ihrer Hoffnung ist, dass sie hier einen Mischwald haben, leicht mehr Anteil an Laubbäumen als Nadelholz. Dadurch können sich der Borkenkäfer nicht so zügig ausbreiten, als würden die Fichten dicht an dicht stehen. Der Mischwald, den man in der Revierförsterei beibehalten wolle, biete eine besondere Artenvielfalt und sei widerstandsfähiger, um Käfern, Stürmen und Trockenheit zu trotzen. „Er ist aufwändiger zu bewirtschaften, aber ökologisch wertvoller“, sagt Hoffmann. Grundsätzlich aber diktiere der Boden, welche Baumart angepflanzt werden kann.

Marco Becker wird sich zudem um aktuelle Einschläge beim Laubholz kümmern und kündigt an, dass eine Versteigerung von Brennholz für Anfang 2020 geplant sei.

Der Nadelholzmarkt, berichten Becker und Hoffmann, sei derzeit sehr stark eingebrochen. Nachgefragt werde hauptsächlich Eiche.

Am Mittwoch haben viele Bürger den Feiertag zum Waldspaziergang in Schwaförden genutzt. Gibt es besondere Wegeführung durch das Gebiet? „Nein“, sagt Hoffmann. Ist das Bewusstsein für die Natur mittlerweile gegeben oder werden weiterhin bei Trockenheit Zigaretten im Wald weggeschnippt? „Die Sensibilisierung für das Thema bleibt eine stete Aufgabe“, weiß Hoffmann. In seinem neuen Zuständigkeitsbereich hat ein Spaziergänger an Ostermontag mit einer achtlos entsorgten Kippe knapp 1 500 Quadratmeter Wald vernichtet. Dass es nicht mehr wurden, sei der Arbeit der Feuerwehr zu verdanken, berichtet Hoffmann.