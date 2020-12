„Baumhaus“ für die neuen Forstwirte

Betriebsgebäude in Schwaförden soll bald bezugsfertig sein

+ © S. Wendt Das neue Betriebsgebäude aus Lärchenholz ist fast bezugsfertig. Es bietet Platz für die Forstwirte-Ausbildung und Lagerräume. © S. Wendt

Schwaförden – „Wir liegen in den letzten Zügen“, antwortet Forstamtsleiter Henning Schmidtke, gefragt, wie es denn um die Arbeiten am neuen Heim der Ausbildungswerkstatt bestellt ist. Allen Beteiligten gehe es gut, die Mitarbeiter der Landesforsten freuten sich darauf, dass die neue Betriebsstätte auf dem Gelände am Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in Schwaförden bezugsfertig wird.