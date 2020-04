Leasing-Fahrzeug-Rückgabe: Anstedter Ehepaar erhebt Vorwürfe - jetzt äußert sich das Autohaus

Der Vorwurf von Claus und Doreen Philipp aus Anstedt, ein Autohändler in Weyhe habe versucht, bei der Leasing-Fahrzeug-Rückgabe die Abmeldung auf sie abzuwälzen, richtete sich gegen das Autohaus Brandt. Geschäftsführer Bernd Bielefeld sieht sein Team zu unrecht kritisiert und bezieht Stellung.

Update, 2. April: Anstedt/Weyhe – „Richtig ist, dass Leasing-Fahrzeuge nach Ablauf des Vertrages beim Händler abgegeben werden und im Anschluss eine technische Bewertung stattfindet. Um für unsere Kunden eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen, übernehmen wir als kostenlose Dienstleistung die Abmeldung des Fahrzeugs – jedoch nur mittels einer entsprechenden Vollmacht des Kunden, denn ausschließlich der Halter eines Fahrzeugs kann dieses abmelden“, unterstreicht Bielefeld.

„Aufgrund der Corona-Krise sind die Zulassungsstellen weitestgehend geschlossen. Da wir vor diesem Hintergrund eine Abmeldung des Fahrzeugs von Herrn Philipp nicht mehr gewährleisten konnten – und immer noch nicht können –, sahen wir uns gezwungen, ihm mitzuteilen, dass er sich bitte um die Abmeldung kümmern möge.“ Diese könne seit Längerem auch online durch den Halter erfolgen.

Autohaus Brandt meldet sich: Die Sache im Sinne des Kunden lösen

„Die Aussage, dass man nach der Abmeldung bei der Zulassungsstelle ein rotes Kennzeichen benötige, ist so nicht richtig: Eine letzte Fahrt zum Autohaus ist auch ohne rotes Kennzeichen möglich, es kann auch zuvor dort abgestellt und dann unter Vorlage der Nummernschilder abgemeldet werden“, erläutert Bernd Bielefeld. „Herr Philipp hat kein Gespräch mit dem Verkaufsleiter oder der Geschäftsführung gesucht, sondern wir haben dann zeitnah ein Schreiben von seinem Rechtsanwalt bekommen. Wir wollten zunächst ebenfalls einen Rechtsbeistand einschalten, haben uns dann aber dazu entschieden, die Sache im Sinne des Kunden ohne Anwälte zu lösen und sind ihm vollständig entgegenkommen – obwohl wir nach wie vor einer anderen Rechtsauffassung sind“, betont Bielefeld.

Unter der neuen Situation durch die Corona-Pandemie würden alle leiden. „Natürlich muss jeder versuchen, durch die Krise zu kommen, auch wir als Autohaus, jedoch sollten wir in diesen Zeiten alle mit dem nötigen Augenmaß handeln“, lautet der Appell des Geschäftsführers. „Weiterhin ist der Einzelhandel geschlossen, damit auch bei uns der stationäre Fahrzeugverkauf. Die telefonische und elektronische Erreichbarkeit im Verkauf sowie den Online-Vertrieb halten wir per Homeoffice aufrecht, aktuell ist der überwiegende Teil der Mitarbeiter des Verkaufs in Kurzarbeit und je nach Arbeitsaufkommen aktiv. Der Werkstattbetrieb kann erfreulicherweise nach wie vor fortgeführt werden.“

Leasing-Rückgabe in Corona-Zeiten: Ehepaar schaltet Anwalt ein

Originaltext, 31. März: Anstedt – Der Leasing-Geber begutachtet das Kraftfahrzeug nach Ablauf eines Vertrags und hält eventuelle Mängel in einer Checkliste fest. Normalerweise. Normal scheint in dieser Zeit nichts zu sein, zumindest treiben die Präventionsmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus teils seltsame Blüten. Claus und Doreen Philipp aus Anstedt haben mit Kfz-Leasing ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht.

„Vor drei Wochen hat uns das Autohaus in Weyhe mitgeteilt, dass wir am 27. März unseren ‚Audi Q 8‘ zur Abnahme vorstellen sollen“, sagt Claus Philipp. Vier Tage vor dem Termin erhielt er einen Anruf mit der Information: „Wir nehmen Leasing-Fahrzeuge ab sofort nur noch abgemeldet zurück.“

„Auf meinen Einwand, dass das zurzeit schwierig sei, hieß es: ,Das wissen wir; genau das ist der Grund, warum wir das so handhaben‘ “, zitiert Philipp einen Mitarbeiter und stellt fest: „Das ist ein No-Go.“ Der Dienstbetrieb im Sulinger Rathaus ist auf Notfälle beschränkt und somit auch die Nebenstelle der Kfz-Zulassungsstelle; die Verwaltung verweist auf den Landkreis Diepholz. Für Claus Philipp war der Weg in die Kreisstadt während der Corona-Krise im Landkreis keine Option. „Uns war klar: Diesen Riesenaufriss – Anstedt, Diepholz, mit roten Nummernschildern nach Weyhe, wieder nach Diepholz und zurück nach Hause – machen wir nicht.“ Er habe sich mit seiner Frau darauf verständigt, dieses Risiko nicht einzugehen, zumal sie sich strikt an das aktuelle Kontaktverbot hielten und so gut wie nicht vor die Tür gingen, erklärt der 63-Jährige.

Auto vor Rückgabe noch einmal auf Hochglanz poliert

Im Vorfeld des ursprünglich geplanten Rückgabetermins haben die Eheleute ihr Leasing-Auto noch einmal auf Hochglanz poliert. Sie waren fest entschlossen, den SUV nach dem vor einem Jahr vereinbarten Procedere in Weyhe abzuliefern: „Wir wissen, die Zeiten sind schwierig, aber da müssen wir alle durch. Auch ein Autohaus.“

Um ihre Interessen auch in der Corona-Krise durchzusetzen, hat das Ehepaar schließlich einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Nach einer erneuten abschlägigen Nachricht des Autohauses am Donnerstag erreichte dieser, mit der Androhung einer einstweiligen Verfügung, dass die Rückgabe des Leasing-Autos am Freitag auf dem „normalen“ Weg erfolgen konnte. Claus Philipp: „Die Verantwortlichen sind nach Rücksprache mit ihrem eigenen Anwalt eingeknickt.“ Der Mitarbeiter des Autohauses sei sehr freundlich gewesen und habe sich gewissermaßen für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, berichtet Doreen Philipp. Trotz des positiven Ausgangs des Leasing-Abenteuers bleibe ein negativer Beigeschmack.