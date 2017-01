Musikalischer Gottesdienst in Sudwalde mit dem St. Marcellus Chor aus Asendorf

Sudwalde - Gemessen an den widrigen Wetterumständen war die Resonanz auf die Einladung zum musikalischen Gottesdienstes in Sudwalde erfreulich groß: Küsterin Imelda Neumann teilte 33 Gesangbücher aus.

Die Besucher waren einerseits gespannt auf den Auftritt des angekündigten St. Marcellus-Chors aus Asendorf, andererseits auch motiviert, bei den gemeinsamen Gesangsparts von Chor und Gemeinde aktiv mitzuwirken. Die musikalische Andacht sei eine Premiere, sagte Pastorin Cornelia Harms: „Charlotte Jacobi, Chorleiterin des St. Marcellus-Chors, hatte angefragt, ob seitens der Kirchengemeinde Sudwalde Interesse an einem Auftritt besteht. Dieses Angebot haben wir dankend angenommen.“ Die zwölf Sängerinnen und Sänger hatten viel Zeit in die Proben für ihr Adventskonzert investiert, das sie jetzt in abgeänderter Form präsentierten – passend zur Epiphanias-Zeit.

Die Gäste aus Asendorf haben den Gottesdienst geplant und musikalisch ausgestaltet, Pastorin Cornelia Harms, die ihn mit den Worten „Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt“ aus dem Johannes-Evangelium eröffnet hatte, ergänzte meditative Geschichten und Gedichte.

Die Idee, „über den Tellerrand“ zu schauen und sich über die Gemeindegrenzen hinweg auszutauschen, kam bei den Gottesdienstbesuchern gut an. Die Kollekte in Höhe von knapp 80 Euro soll in Projekte in der diakonischen Altenhilfe fließen.

Normalerweise ist die Kirche von Anfang Januar bis zum Frühjahr geschlossen. Anlässlich des Besuchs des St. Marcellus-Chors wurde sie noch einmal geheizt. „Die nächsten Gottesdienste finden im Gemeindehaus statt“, kündigte Pastorin Harms an. Die Winterkirchen-Regelung gilt bis zum Sonntag vor Ostern.

