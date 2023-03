Ausschuss für Planung mit Scholen als einzigem Grundschulstandort

+ © S. Wendt „Je größer die Schule, desto besser das Angebot“, hieß ein Argument in der Sitzung. © S. Wendt

Schwaförden – Schritt eins ist getan: Der Schulausschuss der Samtgemeinde Schwaförden hat am Dienstagnachmittag bei einer Gegenstimme (Jörg Kohröde) empfohlen, im Bereich „Grundschule“ künftig mit einem Standort – in Scholen – zu planen.

Die Drei-Freunde-Grundschule mit deren Leiterin Renate Mohrmann hatte bereits Anfang November in einem Antrag darauf hingewiesen, dass ab dem Schuljahr 2026 verpflichtend ein Ganztagsangebot vorgehalten werden muss. Die Grundschule stand vor den Optionen, weiterhin mit zwei Standorten (in Scholen mit den Klassen 3 und 4 und in Sudwalde mit den Klassen 1 und 2) zu planen oder nur an einem. Im Hinblick auf notwendige Renovierungen, eingeschränkte Kapazitäten und fehlende Fachräume hatte die Grundschule zur Unterstützung das Fachteam Schulbauberatung zum Termin vor Ort eingeladen. Das gab keine Empfehlung ab, wies darauf hin, dass in die konkreten Planungen erst eingestiegen werden kann, wenn die Zahl der Standorte feststeht.

In der Ausschusssitzung erklärte Ratsherr Jörg Kohröde, was ihn gegen die Ein-Standort-in-Scholen-Version stimmen lässt: Er sieht den Schulstandort Sudwalde als „intakt“ und die Entscheidung aus dem Jahr 2016, Sudwalde als Außenstelle einzurichten und nicht mehr als eigenständige Schule zu führen, als Fehlentscheidung an. Kohröde verwies darauf, dass er für sich persönlich und nicht für die WUL-Fraktion spreche.

Schulleiterin Renate Mohrmann betonte, dass die Planungsvorlagen sowohl für zwei Standorte als auch für einen Standort erstellt wurden.

Und gab zu bedenken: „Aus pädagogischer Sicht werden wir den Kindern nicht mehr gerecht.“ Kollegen bewerben sich weg, neue erst gar nicht auf ausgeschriebene Stellen, wegen der zwei Standorte. Mohrmann führte die Mängelliste am Standort Sudwalde auf, an dem etwa Fachräume fehlen und der Arbeitsschutzbeauftragte „nur komisch geguckt“ habe.

Der Ganztag erfordert ganz dringlich eine Mensa. Kurzum: Gebaut werden muss, da weder Scholen noch Sudwalde über eine solche verfügen. Für Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker ist noch nicht abschließend geklärt, wer überhaupt zahlt. Er vermutet, dass, wenn die Samtgemeinde als Schulträger die Aufträge erteilt, sie die Kosten trägt. Ohne, dass Zuschüsse von Land oder Bund fließen, obwohl der Bauauftrag letztlich auf einer Vorgabe der Bundesregierung beruht.

Die Liste der fehlenden Räume am Standort Scholen ist nicht weniger lang. Im Gegenteil: Neben Klassenräumen, Fachräumen, Personalräumen geht es für Renate Mohrmann und das Kollegium auch darum, dass Schule heute eben nicht allein auf einen Klassenraum beschränkt ist.

Ein Beispiel: 35 Stunden sind bewilligt, 20 Stunden haben sie – und damit eine Förderschullehrerin am Standort fest im Team. Der Förderbedarf, der Betreuungsbedarf von einzelnen Schülern wird am Standort gedeckt – und bedarf eigener Räume dafür.

Ein Grund, warum Mohrmann betonte: „Es handelt sich um einen Raumbedarfsplan, den wir erstellt haben, nicht um ‚Schule wünscht sich was‘.“

Ratsherr Holger Brüning verspricht sich Synergieeffekte durch die Zusammenlegung an einem Standort, zudem eine Kostenersparnis. Und: „Schön, wenn dann die Kleinkindbetreuung am Standort Sudwalde bleiben kann.“ Ratsherr Karl-Heinz Schwenn betonte, dass sich „bei Schule“ alles ändert, fordert: „Wenn wir investieren, dann an einem Standort.“ Ratsherr Hans-Jürgen Schumacher unterstrich, dass es Sinn mache für alle, an einem Standort: „Je größer die Schule, desto besser das Angebot. Das wird ‘ne große Hausnummer. Das wird teuer.“ Denker konterte: „Aber an zwei Standorten bauen – das wird noch teurer.“

Ausschussvorsitzende Anke Schockemöhle ergänzte die Argumentation um den Hinweis auf die Unterrichtsversorgung. Dem aktuell akuten Lehrermangel könne man nur begegnen mit einem attraktiven Arbeitsplatz.