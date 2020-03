Im Ausschuss blüht die Diskussion

Ehrenburg – Mit dem Regenschauer wurde gewartet, bis die Mitglieder des Wege-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Ehrenburg mit der Bereisung fertig und zur öffentlichen Sitzung im Gasthaus „Zum Heidkrug“ in Schweringhausen eingekehrt waren.

Allein: Der Kamin hätte gar nicht entzündet werden brauchen, die Diskussion wurde hitzig genug. Das fünfköpfige Gremium unter der Leitung von Jürgen Döpke tagt ratsoffen, das nutzten Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher und Ratsherr Henning Jürgens für die Teilnahme. Und drei Bürger, die sich gerne an der Diskussion beteiligt hätten, allein aus protokollarischen Gründen bis zum offiziellen Ende abwarten mussten, zwischendurch aber Kommentare nicht zurückhielten und diese natürlich nicht flüsterten.

Was sorgte für angeregte Diskussion? Hinter dem eigentlich ganz unscheinbaren Tagesordnungspunkt „Anlage von Blühstreifen auf gemeindeeigenen Flächen“ ging es zunächst um genau das: Jürgen Döpke berichtete, dass im Rahmen der Bereisung zwei Flächen angeschaut wurden. Ein großes Dreieck am Parkplatz des Friedhofes, das sich allerdings im Eigentum der Kirchengemeinde Schmalförden befinde. Nummer zwei nannte er „Ziegeneck“, zu finden in Sudbruch, neben dem ehemaligen Übungsplatz der Feuerwehr. Auch das gebe eine schöne Freifläche für die Ansaat. Trockene Sommer verhindern ein Anwachsen der Blühstreifen, es wäre schade um das Saatgut, wenn die Gemeinde „volle Pulle“ aussäe. Deshalb wolle man nicht zu viele Flächen herrichten.

Ausschussmitglied Heiko Osterloh erinnerte an einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1980 und erweiterte damit die Diskussion um ein heikles Element: Es ging um gemeindeeigene Flächen, die aufgrund ihrer Lage an Ackerflächen von den jeweiligen Landwirten, nun ja, mit beackert werden. Manche seit Jahrzehnten.

In der Diskussion waren sich Döpke, Osterloh, Bernd Kramer und Wilhelm Meyer (Ludger Ebenthal fehlte) sowie Schumacher und Jürgens einig: In dieser Thematik eine Lösung zu finden, geht nur im Einvernehmen mit den Landwirten. Doch wie? Nicht alle sind betroffen. „Da muss man mit Fingerspitzengefühl herangehen“, mahnte Jürgen Döpke. „Es gilt, ein Bewusstsein zu schaffen“, erinnerte Bürgermeister Schumacher. Einer der Bürger forderte ein, dann auch die Einfamilienhausbesitzer anzumahnen, die Gemeindeflächen als Rasenflächen vor ihren Häusern abstecken. Freiwillig, und ohne, dass sie ihr Gesicht verlieren, sollte es den „schwarzen Schafen“ ermöglicht werden, diese gemeindeeigenen Bereiche „zurückzugeben“.

Gute Idee – allein: Wer legt fest, wo die Grenzen liegen? Achim Hollmann erinnerte daran, dass über 650 Gemeindewege offiziell notiert seien. Nur: Wo genau verlaufen offiziell noch als Gemeindewege ausgewiesen Bereiche, die heute Ackerfläche sind? Das amtlich beglaubigt festzustellen sei teuer, erfordere ein offizielles Grenzfeststellungsverfahren. Wer zahlt das? GPS-Systeme bieten keine zentimetergenaue Vermessung, die letztlich vor Gericht Bestand habe. Fachbereichsleiter Achim Hollmann ergänzte: „Luftbilder und Karten übereinanderzulegen, das kann nur Anhaltspunkte liefern. Da gibt es erhebliche Messdifferenzen.“

Konsens im Ausschuss: Wilhelm Meyer fragt bei „Kirchens“ nach wegen deren Grundstück, Bernd Kramer in Sudbruch. „Und wir suchen uns zunächst Flächen raus, wo wir einen Blühstreifen ansäen können. Dann sehen wir weiter.“