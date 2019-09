„Ausflug in unbekannte Soundlandschaften“

Schmalförden – Rund 100 Jazzfans und musikbegeisterte Nicht-Eingeweihte folgten am Freitagabend der Einladung von KulturGut Ehrenburg ins Gasthaus Kastens zu einem Konzert der Band „Féhéro Rocher“. Das slowakisch-tschechisch-italienische Quartett um die Multi-Genre-Sängerin Sisa Fehérowá bot mit Balkan-Jazz einen musikalischen Praliné-Genuss der Extra-Klasse.

Schon beim ersten Stück („A Taste Of Honey“ von Bobby Scott) wurde klar: Hier stehen vier Ausnahmekünstler auf der Bühne. Frontfrau Sisa Fehérová (SK), die ebenso wie ihre Bandkollegen in der Musikmetropole Prag lebt und arbeitet, beeindruckte mit ihrer modulationsreichen Stimme. Völlig in sich versunken und mit vollem Körpereinsatz malte sie Laute, die nicht von dieser Welt sind.

Mit dem Schlagzeuger Petr Nohavica (CZ) – unaufdringlich und rhythmisch sicher – und dem virtuosen Pianisten Federico De Vittor (I) hatte sie kongeniale Partner an ihrer Seite. Eine Bereicherung war Matej Cern (Kontrabass), der den Trip in unbekannte Soundlandschaften nicht nur akustisch, sondern durch Spielweise, Gestik und Mimik auch optisch vollendete.

Mit gewollten und gekonnten stilistischen Grenzüberschreitungen deckte das Quartett in eigenen, fantasievollen Arrangements ein Spektrum von bekannten Jazz-Standards bis zu slowakischen Folklore-Songs ab. Sie ließen viel Raum für Improvisation; das Publikum belohnte manches Solo der sympathischen Bühnenkünstler mit Spontanapplaus. Normalerweise habe die Band ein umfangreicheres Repertoire, sagte Sisa Fehérowá am Ende des anderthalbstündigen Konzerts. Matej Cern war für den Kontrabassisten eingesprungen, der aufgrund tragischer Umstände kurzfristig ausgefallen war. In dieser Formation stand das Quartett erstmals auf der Bühne. Dass sich hier Profis versammelt hatten, bewiesen Sisa Fehérowá und Band einmal mehr in der letzten Zugabe. Ihre ureigene Interpretation des Jazzstandards „My baby just cares for me” stand dem Original in puncto Charme und musikalischer Klasse in nichts nach. Bernd Kramer bedankte sich im Namen von KulturGut bei dem Prager Quartett für ihren Auftritt im „kleinen Dorf Schmalförden“. Mit der Veranstaltung habe man sich auf neues Terrain gewagt: „Ein Konzert dieser Musikrichtung hatten wir bislang nicht.“ Ergeben hatte sich die Möglichkeit in Verbindung mit einem Konzert der Band auf einer Großveranstaltung in den Herrenhäuser Gärten am Folgetag.

Das Publikum bestätigte mit langanhaltendem Applaus: „Das Experiment ist gelungen.“ Auch die Musiker waren voll des Lobes. „Das Publikum war herzlich; dass die Musik für viele Zuhörer Neuland war, hat man nicht gemerkt“, sagte Sisa Fehérowá und setzte lachend hinzu: „Der rhythmische Beifall kam im Takt und an den richtigen Stellen.“ mks