OBS Schwaförden: Aufnahmestopp für auswärtige Schüler

Die Container an der Oberschule Schwaförden bieten derzeit Entlastung für die Raumnot. © S. Wendt

An der Oberschule Schwaförden werden derzeit 380 Schülerinnen und Schüler unterrichtet - 80 von ihnen stammen jedoch aus Sulingen. Das führt zu einigen Problemen, die die OBS nun angehen will. Der Landkreis erklärt, dass keine Aufnahmeverpflichtung besteht, die OBS denkt an ein Losverfahren.

Schwaförden – Der Informatikunterricht kann zwischenzeitlich wieder im PC-Raum stattfinden. „Und zwar mit der gesamten Klasse und nicht nur mit zehn Schülern“, freut sich Mazen Hamade. Auch der Kunstraum kann wieder für den Fachunterricht genutzt werden. Doch der Schulleiter der Oberschule Schwaförden kann neben aller Freude darüber noch nicht wirklich einen Haken setzen auf der To-do-Liste in Bezug auf nötige Arbeiten an „seiner“ Schule.

Das Raumproblem an der Schule ist im Sommer durch das Aufstellen von Containerklassen entzerrt worden. „Die Arbeiter haben das toll gemacht“, lobt Hamade. Die Schülerinnen und Schüler würden die Containerklassen eher als Abenteuer empfinden. Sie sollten erst vor der Schule aufgebaut werden, das lehnte Hamade ab: Nun stehen sie mit Blick über Wiesen und Felder am Rande des Schulhofes. „Die Container können aber keine Dauerlösung sein“, mahnt Hamade.

Etwa 380 Schülerinnen und Schüler, verteilt auf die beiden Standorte Ehrenburg und Schwaförden, werden derzeit an der Oberschule in den Klassen 5 bis 10 beschult. 80 der Kinder stammen nicht aus dem eigentlichen Einzugsgebiet, der Samtgemeinde, sondern aus dem Bereich der Stadt Sulingen. Genehmigt ist die Oberschule Schwaförden zweizügig, stemmt nun aber das Doppelte in einigen Klassenstufen. Wenn die Schülerzahlen aus dem eigentlichen Einzugsgebiet die Klassen pro Klassenstufe nicht füllen – dann kann Schulleitung diese „freien Plätze“ mit Schülern „von außerhalb“ besetzen, so die gängige Praxis, nicht nur in Schwaförden.

Die dringende Raumnot, die nun in Schwaförden abgefedert wurde, war allerdings jüngst Thema im Schulausschuss des Landeskreises Diepholz, der Schulträger ist.

Thorsten Abeling als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bildung teilte im Rahmen der Sitzung mit, dass für die Schulleitung keine Aufnahmeverpflichtung für Schüler aus Orten, die außerhalb ihres Schuleinzugsbezirks liegen, bestünden. Will heißen: Schüler aus der Stadt Sulingen zum Beispiel könne der Schulleiter ablehnen, wenn die Kapazitäten seiner Schule erschöpft sind.

Für Mazen Hamade ist klar: „Wir werden die Situation gegenüber den Eltern offen kommunizieren. Und wir müssen uns ein Losverfahren überlegen, mit dem wir etwaige freie Plätze vergeben.“ Laut Thorsten Abeling hat auch an der Oberschule in Varrel die Schülerzahl mittlerweile die Kapazitätsgrenze erreicht. Als Grund für die Wahl von Varrel und Schwaförden nennt er das attraktive Betreuungsangebot, das andere Schulen in dieser Form nicht anbieten. Genau das hatte, so Abeling, an der Oberschule Schwaförden dazu geführt, dass die räumlichen Möglichkeiten hoffnungslos erschöpft waren.

Die Mobilklassen sind nicht mit einer zeitlichen Begrenzung aufgestellt, würden zunächst nicht abgebaut, erklärte Mischa Flaspöhler als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Liegenschaften. Denn: alle „auswärtigen“ Schüler bleiben bis zum Schulabschluss. Laut Hamade greift die Regelung ab dem neuen Schuljahr 2023/24 für die neuen 5. Klassen. Den Bedarf an Plätzen für Schüler aus der Samtgemeinde könne er jetzt noch nicht benennen, sagt Hamade. Die Entlastung durch die neue Regelung wirkt langfristig. Dass keine Aufnahmeverpflichtung „auswärtiger“ Schüler besteht, hatte das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Hannover dem Landkreis Diepholz während eines Gespräches mit Thorsten Abeling und dem bisherigen Ersten Kreisrat Wolfram van Lessen ausdrücklich bestätigt, erklärte Abeling dem Schulausschuss.

Damit steht die Ablehnung auswärtiger Schüler dem sogenannten „freien Elternwillen“ gegenüber.

Was die Mitglieder des Schulausschusses nicht anficht, sie richteten den Blick auf die Kosten: Die bisherige Aufnahme „auswärtiger“ Schüler in Schwaförden und Varrel hatte zu erheblichen Mehrkosten bei der Schülerbeförderung geführt. In der Sitzung des Schulausschusses schätzte Ulrich Helms (Freie Wählergemeinschaft) den Aufwand auf insgesamt eine knappe Million Euro, wenn man die Mobilbauten hinzurechne. Er wollte sichergestellt wissen, dass alle Leitungskräfte der kreiseigenen Schulen über die Rechtsauffassung des Regionalen Landesamts informiert werden – damit sich so ein Fall nicht wiederholt. Im regelmäßigen Austausch mit den Schulleitungen werde er darüber berichten, so Thorsten Abeling.

Die kurzfristige Lösung der Raumnot ist indes nur ein Thema für Mazen Hamade: „Das Aufstellen der Container entbindet den Landkreis nicht davon, sich Gedanken zu machen über die Oberschule.“ Denn: Weiterhin besteht akuter Sanierungs- und Renovierungsbedarf.