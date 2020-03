Auch zweiter Vorschlag zum Flächentausch fällt durch

Affinghausen – Einstimmig abgelehnt: Die Mitglieder des Gemeinderates Affinghausen votierten am Dienstagabend gegen eine Gemeindegrenzenänderung.

Hintergrund: Die Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Ochtmannien-Weseloh und Engeln-Oerdinghausen werden derzeit durchgeführt. Die Mitarbeiter des Amtes für regionale Landentwicklung (ArL) Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen, versuchen, die Flächen praktikabler zuzuschneiden. Das umfasst mitunter eben auch Flächentausch, in diesem Fall über Gemeindegrenzen hinweg. Bereits im März 2019 hatte sich der Rat mit dem Thema befasst (wir berichteten). Seitens des Amtes wurde angeführt, dass die Grenzen zwischen den Gemeinden Affinghausen, Sudwalde und dem Flecken Bruchhausen-Vilsen in Teilbereichen quer durch landwirtschaftliche Nutzfläche führen. „Durch die Neuzuteilung in dem Flurbereinigungsverfahren sind zudem die alten Flurstücks- und Eigentumsgrenzen teilweise nicht mehr vorhanden, sodass es notwendig ist, auch die Gemeindegrenzen an die neue Situation anzupassen“, hieß es in dem Anschreiben des ArL an die Gemeinde Affinghausen. Jedoch war die Rechnung seinerzeit nicht aufgegangen: Unterm Strich blieb ein Flächenverlust von 1,7 Hektar für die Gemeinde Affinghausen. Bürgermeister Jürgen Köberlein hatte damals nach einer Entschädigung gefragt. Was Gemeindedirektor Helmut Denker negativ beantwortete. Auch die Flächenart gefiel nicht: Ackerland gegen Graben – das befand der Rat einen schlechten Tausch. Und lehnte ab.

„Zwischenzeitlich haben die Gemeinde Sudwalde sowie der Flecken Bruchhausen-Vilsen dem Änderungsvorschlag aus dem Verfahren Ochtmannien-Weseloh zugestimmt“, erklärt Fachbereichsleiter Achim Hollmann. Die Mitarbeiter des ArL schlugen nun vor, dass die Gemeinde Affinghausen die seinerzeit „verloren“ gehende Fläche von 1,7 Hektar aus dem Verfahren Ochtmannien-Weseloh erhält. Einher gehen sollte, neben den bereits 2019 geplanten Grenzänderungen zwischen Affinghausen, Sudwalde und Bruchhausen-Vilsen, eine weitere: südlich der Landestraße 202 zwischen Affinghausen und Bruchhausen-Vilsen.

Doch auch dieser neue Vorschlag, den die Mitarbeiter des ArL am Dienstagabend in der Sitzung vorlegten, fiel durch: Ortsnahe Flächen sollten gegen weiter entfernte getauscht werden, hieß es seitens des Rates. Das wolle man nicht.

Und nun? „Entweder kommt ein neuer Vorschlag oder es bleibt, wie es ist“, erklärt Helmut Denker. Der Rat muss formal zustimmen, der Tausch sei freiwillig.

Helmut Denker regte an, bei weiteren Gesprächen zum Flächentausch den gesamten Rat Affinghausen zu beteiligen. sis