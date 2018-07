Schlepper brennt in Halle komplett aus

Anstedt: Feuer beschädigt Dach und Solaranlage

+ © Seeker/Feuerwehr Der Schlepper in der Maschinenhalle brannte vollständig aus. © Seeker/Feuerwehr

Anstedt - Ein Feuer in der Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Scholener Ortschaft Anstedt sorgte in der Nacht zu Samstag für einen Großeinsatz der Ortsfeuerwehren Anstedt, Scholen, Cantrup, Wesenstedt, Neuenkirchen und Sulingen: