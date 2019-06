Anlieger müssen nichts dazu zahlen

Ehrenburger Rat beschließt Neupflasterung der Mittelstraße

+ Das Verbundsteinpflaster der Mittelstraße wird erneuert. Foto: Behling

Ehrenburg – Flicken oder neu Pflastern? Vor dieser Frage standen die Mitglieder des Rates der Gemeinde Ehrenburg: Der Belag der Mittelstraße ist abgängig. Nachdem sich der Wege-, Bau- und Umweltausschuss im Februar mit dem Thema beschäftigt hatte, wurden Kostenschätzungen beim Wegezweckverband Syke eingeholt. In der Ratssitzung am Mittwochabend in der Stocksdorfer Gaststätte Horstmann kamen die Ratsmitglieder überein, dass die Gemeinde die Kosten für die komplette Erneuerung der Verbundsteinpflasterung auf 380 Metern Länge bei drei Metern Breite trägt – laut Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher stehen dafür 137 000 Euro brutto im Raum, für die Reparatur waren rund 70 000 Euro an Kosten geschätzt worden. Anlieger hatten in einer Sitzungsunterbrechung zu diesem Thema ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, durch einen Eigenanteil belastet zu werden. „Die Anlieger werden nicht zur Kasse gebeten“, stellt Schumacher fest. Die Ratsmitglieder hätten ihre Entscheidung im Sinne der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde getroffen und berücksichtigt, dass viele ältere Bürger an der Mittelstraße wohnen. Damit die sich nicht zur „Rennstrecke“ entwickelt, solle erst einmal Tempo 30 gelten.