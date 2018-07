Werner Eickhoff hat 40 Jahre Zeltlagererfahrung

Sudwalde - Werner Eickhoff ist einer der „alten Hasen“ in der Jugendfeuerwehrszene: Der 63-Jährige feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Zeltlager-Jubiläum.

1978 hatte er seinen ersten beruflichen Einsatz im Zeltlager der Landesjugend am Dümmer. Eickhoff: „Ich habe meinen Zivildienst bei der Feuerwehr geleistet und musste die Hälfte meiner Stunden in einer übergeordneten Einrichtung absolvieren – das war die Technische Einsatzleitung.“ Die TEL wurde am Tag nach Lagerbeginn gerufen, um eine Telefonverbindung aufzubauen und den Funkverkehr sicherzustellen.

Von 1983 bis 1992 war Werner Eickhoff Jugendwart der Ortsfeuerwehr Sudwalde. Und hat in den vier Jahrzehnten nur ein einziges Zeltlager verpasst: „1988 in Wagenfeld war ich nicht dabei.“ Wenn er sich an die Anfänge erinnert, muss er schmunzeln.

„So komfortabel wie heute hatte man es damals nicht: Geduscht wurde mit erdwarmem Wasser, das aus durchlöcherten Eisenrohren kam...“ Kaum verändert habe sich dagegen der Ablauf: „Die Zeltlager starten seit eh und je mit einem Nacht-Orientierungsmarsch, und auch die sportlichen und feuerwehrtechnischen Wettkämpfe gab es schon immer.“

In diesem Jahr bewahrheite sich einmal mehr, dass eine Großaktion wie das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager zusammenschweißt: „In kleinen Gemeinden wie Sudwalde ist der Zusammenhalt ohnehin gegeben – in den Städten ist es offenbar schwieriger, so etwas hinzubekommen.“

Beim 38. Zeltlager ist Werner Eickhoff Chef des Personalbüros. Zusammen mit Rainer Klusmann und Dörte Lübkemann koordiniert er den Einsatz der Ehrenamtlichen. Der Dienst des Trios beginnt um 6.30 Uhr und endet, wenn die Arbeit getan ist. Eickhoff: „Das kann Mitternacht werden.“

mks