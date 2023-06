Von Alchemie bis Wikingerschach

Von: Sylvia Wendt

In der Schneiderei zauberten Shannon, Mara und Chayenne (von links) kleine Beutel und mehr. © S. Wendt

Projektwoche Mittelalter begeistert Schüler und Lehrer an der Oberschule Schwaförden

Schwaförden – Soviel vorweg: Die Oberschule Schwaförden steht noch. Eines der 16 Projekte zum Thema Mittelalter beschäftigte sich mit der Alchemie, genauer: mit Schwarzpulver – das aber nur in der Theorie und nicht in der Praxis.

16 Projekte hatte Lehrer Michael Kamphake zusammen mit dem Kollegium erarbeitet – und den Schülern am Standort Schwaförden einen fulminanten Einstieg in den Alltag der Menschen damals gegeben. Das Interesse an Historischem wurde geschickt verknüpft mit Lehrinhalten. Über all den Aktionen stand jedoch die erste Projektwoche nach der Pandemie, in der die Schüler erstmals wieder jahrgangsübergreifend zusammenfanden. Deshalb war der Präsentationstag am Freitag nicht öffentlich – aber die Erfahrungen und etliche Projekte haben einen Nachhall. Von den mit viel Liebe gebastelten Steckenpferden etwa bleiben einige im OBS-Stall. In der Miniaturwelt, gebastelt mithilfe von Fußmatten und kunstvoll colorierten kleinesten Figuren aus dem 3D-Drucker, können auch künftig mittelalterliche Schlachten und Taktiken nachgespielt werden. Ebenso bleiben Wikingerschach-Spiele im Fundus der OBS.

„Michael Kamphake hat in der Organisation der Projekte einen wirklich sehr guten Job gemacht“, lobt Schulleiter Mazen Hamade. Nicht nur das Kollegium konnte Kamphake begeistern, sondern weitere Mitstreiter, die, wie er selbst, in ihrer Freizeit mittelalterliches Rollenspiel zelebrieren. Deshalb auch sind neben den Sportgeräten der Bogenschützen aus Schwaförden auch solche absolut nutzbaren Versionen im Einsatz, für die man im Mittelalter manche Eibe gefällt hat. Das Bogenschießen wiederum haben einige Schüler ziemlich schnell ziemlich gut im Griff – und die örtliche Bogensparte bekommt wohl neue junge Mitglieder.

In der mittelalterlichen Miniaturwelt lassen sich Schlachten und Taktiken nachspielen. © Wendt, Sylvia

Ein Team des Verlags von „Ulisses Spiel“ aus Bayern reiste extra an, um Gesellschaftsspiele vorzustellen: „So lernen die Schüler Rollen- und Kartenspiele kennen, die auf mittelalterlichen Elementen aufbauen und diese mit moderner Fantasy erweitern“, erklärt Kamphake.

Spaß mit Nadel und Faden

Die Projektgruppe Schneiderei war indes nicht für neue Gewänder für die gesammelte Schülerschar verantwortlich, sondern erprobte sich erstmals im Umgang mit Nadel, Faden – und Nähmaschine. Das machte mancher Teilnehmerin so viel Spaß, dass vielleicht eine AG daraus entstehen könnte. Die Köche jedoch, die im Freien Kräutersuppe mit Pilzen im Topf über offenem Feuer gebrutzelt haben, winken ab: Nein, kein Interesse am Kochen.

Nur ein Schüler im Kerker

In den Kerker musste nur ein Schüler, der nach einer Viertelstunde entschied, sich zu benehmen – und zur Gruppe zurückkehrte. Kamphake verrät: Das Vergolden ist tatsächlich nur eine Messinglegierung – sieht aber aus wie echt.