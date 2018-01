Akteure der Jugendfeuerwehr Schmalförden verdienen sich Applaus

Ehrenburg - Von Martina Kurth-Schumacher. Wohlverdienter Applaus stand am Ende des „Bunten Nachmittags“ der Jugendfeuerwehr Schmalförden und Umgebung: Die 25 Jugendlichen und ihre Betreuer hatten den 70 Zuschauern in der Parkgaststätte in Harmhausen ein kurzweiliges Sonntagnachmittagsprogramm geboten.

Nach zwei Sketschen zur Einstimmung kündigten die Moderatoren Lion Clausing und Jason Behrens den Auftritt von Felix Stubbemann, Jannick Seelhoff, Sofia Schoof, Mathias Hogrefe und Hanna Kanzelmeier an. Sie spielten das Stück „Der doppelte Bauer“ von Hermann Eistrup. Eine anstehende Betriebsprüfung versetzt Familie Harmsen in helle Aufregung. Die Situation verschärft sich, als Bauer Bernd Harmsen realisiert, dass bei einer von ihm am Vorabend unter Alkoholeinfluss angezettelten Schlägerei ausgerechnet der Prüfer sein Gegenspieler war. Also muss ein neuer Bauer her... Die Rollen waren typgerecht besetzt, die schauspielerischen Leistungen beeindruckend. Einen Extra-Applaus verdienten sich Sofia Schoof und Mathias Hogrefe als Liebespaar.

Auch das zweite Theaterstück hatte es in sich. „Ich mach das schon“ ist die Devise von Aushilfssekretärin Erika Pottlich (Lena Kunst) in dem gleichnamigen Einakter von Sabine Schüffelchen. Sie bringt nicht nur das Büro, sondern auch das Privatleben ihres Chefs Ulrich Halmackenreuther (Antonia Rademacher) gehörig durcheinander. In der turbulenten Komödie standen außerdem Annabel Rademacher und Laura Wittenberg auf der Bühne.

+ Aushilfssekretärin Erika (Lena Kunst, links) bringt in „Ich mach das schon“ das Büro und das Privatleben ihres Chefs (Antonia Rademacher) gehörig durcheinander. © Kurth-Schumacher

An der Gestaltung des Showteils waren alle 25 Mitglieder der Jugendfeuerwehr beteiligt. Mit ihnen feierten Stars der vergangenen 60 Jahre wie Elvis Presley, Johnny Cash, Abba, Modern Talking, Beyoncé oder Los del Río ein Comeback. Das große Finale bestritten alle Teilnehmer zu Shakiras Hit „Waka Waka“. Kajo Dahms (10), Mika Holtermann (11) und Timon Rademacher (10), die in den vergangenen Jahren noch in den Zuschauerreihen saßen, hatten in diesem Jahr ihre persönliche Bühnenpremiere. Lampenfieber? Fehlanzeige.

Eine Herausforderung für die Betreuerinnen Jugendfeuerwehrwartin Regina Weßels, Bärbel Töpperwien, Marina Maschmann, Annika Lange, Annalena Stubbemann und Lisa Kunst: Sie waren in diesem Jahr erstmals auch für die Maske zuständig, Jendrik Rath unterstützte das Team in der Technik.

Am kommenden Freitag, 19. Januar, präsentieren die Jugendlichen ihr Programm noch einmal ab 19.30 Uhr. Familie Keithahn (Parkgaststätte) bietet nicht, wie üblich, in der Pause, sondern schon vor dem Beginn der Veranstaltung (18 Uhr) ein Schnitzelbüfett an. Gyros, Schnitzel, Currywust, Salate und diverse Beilagen gibt es zum Festpreis. Laut Birgit Keithahn ist die Nachfrage für den „Bunten Abend“ groß, es gibt aber noch einige Restplätze. Anmeldungen für das Büfett nimmt sie bei der Tischreservierung (Tel. 0 42 75 / 3 23) entgegen. Der Freitagabend klingt mit einer After-Show-Party mit DJ Florian Meyer aus.