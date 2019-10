Zum Knuddeln! ❤ Erstes Eselbaby auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch

Eselbaby Nummer eins hat auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch in Blockwinkel das Licht der Welt erblickt.

Blockwinkel - Zum Knuddeln süß! Das kleine Eselbaby von Mama Lena ist nur wenige Stunden alt. Die gesamte Eselfamilie, zu der auch Lena gehört, hat auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch ein Zuhause gefunden. „Alles gesund“, heißt es nach der Untersuchung durch die Tierärztin. Nach Eselbaby Nummer eins wird nun täglich auf Eselbaby Nummer zwei gewartet.

+ Annette Engelhardt mit Eselmama Lena und dem Eselbaby. © Ballermann Ranch



Die nächste öffentliche Führung über den Hof in Blockwinkel 87 beginnt am Samstag, 2. November, pünktlich um 10 Uhr. Die offizielle Einweihung des neuen Eseldorfes mit Programm beginnt am Mittwoch, 6. November, um 14 Uhr. Mehr Infos zum Gnadenhof und zu den Terminen unter

www.ballermann-ranch.de

.