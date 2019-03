Affinghausener Ackerland gegen „ein bisschen Graben“ tauschen?

Rat sieht bei Gemeindegrenzenänderung Klärungsbedarf

+ Aus dem Rat mit Dank verabschiedet wurde Uwe Hollwedel von Gemeindedirektor Helmut Denker (links) und Bürgermeister Jürgen Köberlein (rechts). Foto: Behling

Affinghausen – Das Ausscheiden von Uwe Hollwedel aus dem Rat der Gemeinde Affinghausen, da dieser seinen ersten Wohnsitz nach Bremen verlegt hat, wurde eingangs der öffentlichen Sitzung am Montagabend im Jugend- und Sporthaus per Beschluss festgestellt: „Für die Gemeinde ist es nicht so schön, denn du hast uns seit 2011 mit Rat und Tat zur Seite gestanden, deine Beiträge waren immer gut“, befand Bürgermeister Jürgen Köberlein. Mit den besten Wünschen überreichten er und Gemeindedirektor Helmut Denker Uwe Hollwedel eine Dankesurkunde und ein Präsent. Da kein „Nachrücker“ zur Verfügung steht, gehören dem Rat bis zur Kommunalwahl 2021 lediglich acht Mitglieder an (wir berichteten).