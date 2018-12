Rainer Kusche richtet sich mit Oldtimern und vielem mehr Museum ein

Affinghausen – Einige alte Motorräder und „Saxonetten“ – Fahrräder mit Hilfsmotor – im Schaufenster zur Sudwalder Straße hin sind der einzige äußere Hinweis auf das, was sich im Inneren einer Halle des ehemaligen Mühlen- und Landhandelsbetriebes Engelke in Affinghausen verbirgt. Die Türklingel spielt am Wochenende noch „Jingle Bells“, und Rainer Kusche öffnet die Tür zu seinem gar nicht so kleinen Reich, das eindeutig das Prädikat Museum verdient: Im Erdgeschoss tummeln sich Oldtimer, Kleinwagen mit Charme und teils kuriosem Touch. Im Obergeschoss sind Krafträder mit Patina zu bewundern, eine ganze Reihe davon aus dem Hause Kreidler. Und vieles, wirklich vieles mehr.

Der in Affinghausen geborene 69-Jährige weiß zu den Exponaten, die er im Laufe von Jahrzehnten gesammelt hat, eine Menge Interessantes zu erzählen. Zu der großen Flotte von Modellautos, zu Modelleisenbahnen, Spielzeug, Puppen, seiner Kollektion „Fix und Foxi“-Hefte.... Vor allem aber zu den Exponaten „auf Achse“, etwa einem seiner Lieblingsstücke, einem AWS Shopper aus dem Jahr 1974. Der Zweisitzer mit Ladefläche vermittelt den Eindruck einer äußerst ambitionierten Bastelarbeit: „Ein Nachfolger des Goggomobils, von dem innerhalb von drei Monaten in Berlin knapp 1?800 Stück hergestellt wurden – sieht aus wie ein Wohnwagen“, findet nicht nur Rainer Kusche. „Dies ist einer von lediglich vier AWS Shoppern, von denen bekannt ist, dass es sie noch gibt.“ Eine Rarität ist auch einer seiner Fiats 500 aus dem Jahr 1973 in der Cabriolet-Variante. Bei der Ape, Baujahr ‘78, erinnert sich Kusche schmunzelnd, wie er einen Bekannten anlässlich einer Feier im Sessel auf der Ladefläche des motorisierten Liefer-Dreirades chauffiert hat. In Sachen Oldtimer (derzeit 16 Autos, 30 Krafträder) setzt er bei der Restaurierung auf Originalteile und -lack, gerne mit „Patina“, Fahrtüchtigkeit – „und ich habe nie ein Fahrzeug gekauft, zu dem es keine Papiere mehr gab.“

Apropos Papiere: Zu den DDR-Boliden aus Zwickau in der Sammlung hat er einen Original-Bestellschein: „Das man auf einen Trabi mal zehn Jahre und länger warten musste, war ganz normal.“ Kusches Ehefrau, Silke Tiedemann, zeigt einen Werbeprospekt, der eine besondere Innovation pries: Der Trabant war plötzlich in mehr als einer Farbe zu haben... „Das Highlight steht aber da hinten“, weist sie lächelnd ans Ende der Halle: Dort ist eine komplette und einsatzbereite Glühweinbude aufgebaut, nebst Tischen und Bänken, denn am letzten Samstag des Jahres sind Bekannte in das Museum eingeladen, das eigentlich keines ist. Das Rainer Kusche Interessierten aber gerne öffnet, die sich anmelden (Tel. 01 71 / 5 47 95 51), „man kann auch probieren, einfach zu klingeln, ich bin fast jeden Tag hier.“ Viel Arbeit hat der Pensionär schon in den Umbau der Halle gesteckt, die er im Sommer 2016 gemietet hat, möchte sie aber stückweise weiterentwickeln. Und natürlich an Oldtimern schrauben, freiwillige Helfer sind ihm willkommen.

Für Rainer Kusche waren Beruf und Hobby schon immer untrennbar verbunden: Er machte im Sulinger Autohaus Stöver seine Kfz-Mechaniker-Lehre, betrieb später eine Tankstelle in Syke, einen Motorradladen in Sulingen, nahm sich eine 15-jährige „Auszeit“, in der er Reisebusfahrer war und führte dann, bis vor zwei Jahren, eine Reparaturwerkstatt in Stuhr.

Gibt es für ihn auch ein Hobby, das nichts mit Rädern zu tun hat? „Ja“, sagt er lächelnd, „ich züchte Vögel. Sittiche.“

