„Absolute Ausnahme“: AWG vermischt Verpackungen und Restmüll in Affinghausen

Affinghausen - Warum erst Müll trennen, wenn dann alles in ein Fahrzeug gehoben wird? Anika Jentsch aus Affinghausen traut am Montagmorgen ihren Augen nicht, als das Fahrzeug der Abfallwirtschaftsgesellschaft aus Bassum nicht nur ihre Restmülltonne, wie im Kalender angekündigt, fachgerecht entsorgt, sondern auch die neue Tonne für den Verpackungsmüll angehoben wird – und in dasselbe Fahrzeug entleert wird. Diese Tonne hätte eigentlich bereits am vergangenen Mittwoch entleert werden sollen, wurde sie aber nicht.

Anika Jentsch wendet sich an die AWG in Bassum: Das sei wirtschaftlich so in Ordnung, bescheidet ihr ein Mitarbeiter am Servicetelefon. Jentsch ist irritiert: Wieso wird erst Müll getrennt, dann aber zusammen in einem Fahrzeug entleert? Gerade auch im Hinblick auf das geforderte Umweltbewusstsein? Nachgefragt bei der AWG-Pressesprecher Matthias Kühnling erklärt die Vorkommnisse am Montagmorgen in Affinghausen.

Tatsächlich sei es bei der Abholung der neuen Verpackungsmülltonne seit dem 1. Januar zu Verschiebungen und Änderungen gekommen - und die AWG hätte den geplanten Termin am Mittwoch in Affinghausen daher nicht geschafft. Einige Kunden hätten sich an die AWG gewendet und daraufhin sei beschlossen worden, diese wenigen Tonnen ausnahmsweise auch im Restmüllfahrzeug mitzuentsorgen. Für ein bis zwei Tonnen ein großes Entsorgungsfahrzeug zu entsenden, sei betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, erklärt Kühnling.

Zweites Fahrzeug hinzugerufen

Vor Ort allerdings hätten die Mitarbeiter erkannt, dass es eben nicht nur ein oder zwei Verpackungsmülltonnen seien, die abzuholen wären. Daraufhin habe die AWG ein zweites Fahrzeug entsendet, ausschließlich für die Verpackungsmülltonnen. Offensichtlich sei die Situation vorab nicht richtig erkannt worden: Dass so viele Tonnen mit Verpackungsmüll zum Abholen bereits gestanden hätten, habe man nicht erwartet.

Wenn nun aber schnell ein zweites Fahrzeug zum Einsatz kommen konnte - warum ist das nicht gleich entsendet worden? „Die Fahrzeuge sind eng getaktet und eigentlich in anderen Bereichen tätig“, sagt Matthias Kühnling. Und nennt es erneut eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, dass es ausnahmsweise zu verantworten gewesen sei, wenige Verpackungsmülltonnen zusammen mit dem Restmüll zu entsorgen. „Wir nehmen unsere Arbeit sehr genau“, sagt Kühnling. „Für uns sind das auch wertvolle Rohstoffe. Und wir betrachten diesen Vorfall in Affinghausen als absolute Ausnahme, als Sonderfall.“

sis