Achtklässler aus Winsen packen gemeinsam zu

Schwaförden – „Im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in Schwaförden herrscht nach der Winterpause wieder emsiges Treiben“, teilt Rainer Städing, Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten, mit. „25 Schüler und Schülerinnen des achten Jahrganges der Integrierten Gesamtschule Winsen-Roydorf haben ihren zweiwöchigen Waldeinsatz begonnen.“ Laut Försterin Lara Rahmann, die mit ihrem Team die Aufenthalte organisatorisch und inhaltlich begleitet, sind bis Mitte November fast fortlaufend Schüler für Jugendwaldeinsätze und Erlebnisklassenfahrten zu Gast.

In vier Gruppen sind die Winsener vormittags im Wechsel bei leichten Waldarbeiten, beim Hochsitzbau in der Holzwerkstatt und im Haus- und Küchendienst tätig. Für Lehrerin Christine Südbeck ist der Waldeinsatz nichts Neues: „An unserer Schule gehen jährlich alle achten Klassen in eines der Waldpädagogikzentren der Niedersächsischen Landesforsten, das gehört zu unserem Konzept. Dabei bietet der zweiwöchige Aufenthalt viel mehr Erfahrungsmöglichkeiten als die gewohnten einwöchigen Klassenfahrten.“ Die Winsener Schüler pflanzen während ihres Einsatzes einen eigenen kleinen Wald in der Revierförsterei Krähe des Forstamtes Nienburg. Nach dem Freiräumen der Fläche von Reisig und Kronenresten setzen sie unter Anleitung kleine Buchen. Für die Nachmittage gibt es laut Lara Rahmann, die bald ihre Fortbildung zur zertifizierten Waldpädagogin beginnt, ein erlebnisreiches Programm: „Mit uns sind bereits eine Nachtwanderung, eine Waldrallye, ein erlebnispädagogischer Nachmittag und eine Förster-Waldführung verabredet.“