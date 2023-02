Abschied aus dem Wunschberuf

+ © S. Wendt Hiltraud Henke-Stenzel verabschiedet sich zum 1. April aus dem Berufsleben. © S. Wendt

Der Abschied rückt immer näher. Zum 1. April wechselt Hiltraud Henke-Stenzel, Leiterin des Kindergarten „Casa Kastania“in Blockwinkel, in den Ruhestand. Nach 38 Jahren im Beruf wird sie die Leitung an Nicole Rieger übergeben: „Es ist Zeit loszulassen, ich weiß die Leitung in guten Händen.“

Blockwinkel – Das Taschentuch liegt schon jetzt griffbereit: Es ist derzeit emotional im Leben von Hiltraud Henke-Stenzel, denn jeder Tag bedeutet einen Tag weniger im Kreis der Kollegen und Kinder im Kindergarten „Casa Kastania“. Zum 1. April überreicht Hiltraud Henke-Stenzel ihre Schlüssel an ihre Nachfolgerin als Leiterin der Einrichtung, an Nicole Rieger. Ein Wachwechsel im Wortsinn, denn das Thema „Kinderschutz“ sei eines, das ihre Nachfolgerin werde angehen müssen.

Nein, Gefahr im Verzug besteht nicht, die Einrichtung ist gesichert, die Haifische als Malerei auf den Wänden im Flur so wunderbar von einer künstlerisch begabten Mutter aufgebracht worden. Und schon ist das Gespräch mittendrin, in der umfassenden Thematik „Kindertagesstätte“ und die Anforderungen, die sie stellt. Mittendrin, wie Hiltraud Henke-Stenzel es in den zurückliegenden 38 Jahren war.

Ihr Wunschberuf ist heute weniger nachgefragt, als er es damals war. Und Henke-Stenzel liegt am Herzen, dass sich die Wahrnehmung des Berufsbildes ändert und die Vergütung, um dem sehr deutlichen Fachkräftemangel, den sie in den kommenden zwei Jahren ausgeprägt erwartet, begegnen zu können.

Ein Wachwechsel ist es auch 1986, als Hiltraud Henke-Stenzel nach Blockwinkel kommt. Die damals 27-Jährige, jung verheiratet, ist eine von mehreren Bewerberinnen, die den damaligen Spielkreis übernehmen möchten. Heutige Kindergartenstrukturen sind da noch weit entfernt, und den Spielkreis leiten ältere Damen. Die junge Hiltraud lässt sich davon nicht beeindrucken, mit ihr ist gut Kaffee trinken. Die Entwicklung vom beaufsichtigten Spielkreis hin zur öffentlichen oder privaten Einrichtung für die frühe Bildung, Kindertagesbetreuung und zur Förderung der Entwicklung von Kindern – die hat mancher Erziehungsberechtigter noch immer nicht vollzogen. Henke-Stenzel hingegen füllt ihren Beruf mit Leben und sammelt Wissen, hat sich zur systemischen Familienberaterin fortbilden lassen. Denn die Antwort auf Fragen wie „Warum ist das Kind so?“ oder „Warum hat das Kind dies oder das gemacht?“ lässt sich nicht allein beim Kind suchen – sondern unbedingt auch in seinem Umfeld, der Familie.

Mit 13 Jahren habe sie in einem Aufsatz in der Schule geschrieben, dass sie Kindergärtnerin werden wolle – oder Polizistin. Kindergärtnerin hieß es schon 1979 nicht mehr, als Hiltraud Henke-Stenzel ihren Abschluss an der Fachschule für Sozialpädagogik in Espelkamp macht, als staatliche Erzieherin.

Während der dann folgenden 38 Jahre habe sich vieles im Kindergarten verändert, nicht erst seit der Einführung des Kindergartengesetzes mit Vorgaben an die Einrichtungen 1993. Nicht erst, seit die „graue“ Integration, wie Hiltraud Henke-Stenzel es nennt, beendet wurde und Umbauten erfolgten, um die Einrichtung barrierefrei zu gestalten und Integration ganz offiziell zu integrieren im Kindergartenalltag. Der dabei neu geschaffene Bewegungsraum der „Casa Kastania“ etwa besitze Vorbildfunktion.

Das Kollegium verändert sich über die Jahre, neue Kräfte zu integrieren ist eine Herzensangelegenheit, gemeinsam stellt es sich den steten neuen Bedingungen und Anforderungen. Kreativ und künstlerisch – das vererbt Hiltraud Henke-Stenzel an Tochter Anna-Mareen, die heute als Dramaturgin in Köln wohnt. Und diese künstlerische Seite wird vielleicht mehr Raum bekommen, weil künftig mehr Zeit dafür vorhanden ist. Oder aber für gemeinsame Reisen mit dem Ehemann. Oder für Vertretungsdienst. Über allem steht: Nach 38 Jahren als Erzieherin, als Gruppenleiterin und als Einrichtungsleiterin darf sich Hiltraud Henke mit jetzt 64 Jahren ins Privatleben zurückziehen.

Vorbereitet werden derzeit die Abschiedsfeiern, eine, um sich von den Kindern zu verabschieden, eine andere für den offiziellen Part. „Es ist Zeit loszulassen. Meine Nachfolgerin kann viele neue Dinge anstoßen, ich weiß die Leitung bei Nicole Rieger in guten Händen“, sagt Hiltraud Henke-Stenzel.