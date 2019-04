Abenteuer im Wald erleben

WPZ Hahnhorst bietet im Sommer erneut Ferienprogramm

+ Kein Waldführerschein ohne Lagerfeuer – das gilt es allerdings ohne Feuerzeug oder Streichhölzer in Gang zu bringen. Foto: Städing/Landesforsten

Schwaförden/Nienburg – Drei einwöchige Waldentdecker-Aufenthalte bietet das Waldpädagogikzentrum (WPZ) Hahnhorst in den Sommerferien in Nienburg und Schwaförden an. Fünf Tage lang, jeweils von 8 bis 15 Uhr, können Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren den Wald entdecken, teilt Rainer Städing, Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten, mit: „Gemeinsam mit zertifizierten Waldpädagogen werden sich die Kinder bei jedem Wetter auf Expeditionen begeben. Tierspuren werden gelesen, es gilt zu erkunden, welche Tiere, Bäume und Pflanzen in unseren Wäldern leben und warum sie wichtig für uns Menschen sind. Natürlich hält der Wald Unmengen an Spielmöglichkeiten bereit. Klettern, verstecken, toben und bauen kommen daher nicht kurz.“