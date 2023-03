K 11 zwischen Scholen und Schwaförden ist ab Montag gesperrt

Von: Sylvia Wendt

Ab Montag ist die Kreisstraße 11 zwischen Scholen und Schwaförden für Kraftfahrzeuge gesperrt – nutzbar bleibt der Fahrradweg. © S. Wendt

Schwaförden/Scholen – Die Sanierung der Kreisstraße 11 beginnt: Ab Montag, 3. April, ist sie im ersten Bauabschnitt zwischen Scholen (Bundesstraße 61) und Schwaförden (Landesstraße 11) nicht befahrbar.

Laut Mitteilung des Landkreises Diepholz erfolgen von Montag bis Mittwoch zunächst Arbeiten an den Seitenräumen der Fahrbahn und an der Rinnenanlage, im Zeitraum vom 6. bis 21. April die eigentliche Asphaltierung und Arbeiten an den Seitenräumen. „Die Kreisstraße 11 wird während der gesamten Bauzeit für den gesamten Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Die betroffenen Anlieger werden rechtzeitig informiert“, heißt es seitens des Landkreises. Weiterhin nutzbar bleibt der Radweg zwischen Scholen und Schwaförden. Ziel sei, diesen ersten Abschnitt der Kreisstraße 11 ab dem 24. April wieder freizugegeben. Witterungsbedingte Verzögerungen könnten das verschieben.