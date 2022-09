100 Jahre TuS wird 2023 gefeiert

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Die geehrten Mitglieder mit dem Vorsitzenden Harald Wehrenberg (rechts). © SC AS Hachetal /Strauss

SC AS Hachetal: Michael Kohröde ist „Mitglied des Jahres“

Affinghausen / Sudwalde – Es ist der 1. April 1952, der vermerkt ist für den Eintritt von Gerhard Dove in den Sportverein – und folgerichtig wird er für 70-jährige Zugehörigkeit geehrt bei der jüngsten Versammlung des Sport Clubs AS Hachetal im Gasthaus Bensemann. Vorsitzender Harald Wehrenberg überreichte Michael Kohröde die Auszeichnung als „Mitglied des Jahres 2021/2022“ – aufgrund der vielfältigen und zahlreichen Funktionen, die er über viele Jahre in verschiedenen Sparten ausgefüllt habe. Kohröde koordiniere außerdem viele Arbeitseinsätze und erhielt dafür ein Präsent.

Moritz Bremer darf sich „Sportler des Jahres“ nennen. Er sei ein wichtiger junger Nachwuchsspieler der 1. Fußball-Herrenmannschaft und stelle sich außerdem regelmäßig kompetent als Schiedsrichter zur Verfügung, hieß es in der Laudatio. Als „Mannschaft des Jahres“ wurde die 1. Tischtennis-Herrenmannschaft ausgezeichnet und damit deren sportlicher Erfolg belohnt, der Aufstieg in die Bezirksliga.

Harald Wehrenberg gab bekannt, dass die 100-Jahr-Feier des ehemaligen TuS Sudwalde coronabedingt auf 2023 verschoben wird. Arbeit bleibt dennoch: Auf dem Sportplatz Sudwalde geht es um neue Trainerhäuschen, auf dem Sportplatz Affinghausen um einen Ballfangzaun. Ende September solle das Dach des Sportheims Affinghausen saniert werden. In der Sporthalle Affinghausen werde der Prallschutz erneuert.

Harald Freye berichtete über seit März 2022 laufende neue Kursangebote – die gut angenommen würden. Dazu zählen „Bodega Moves“ mit Kathrin Kemker, „Rückenfit“ und „Jumping Moves“ mit Beate Jeinsen und „Body Forming“ mit Caro Schumacher.

Spartenleiter Fußball Joshua Wirth stellte die neuen Trainerteams der 1. Herren (Thorben Henneke, Sebastian Eickhoff, Ankit Kukreja und Björn Budde) und der 2. Herren (Bernard Martius, Frank Denker, Ulf Kohröde und Henrik Schmidt) vor. Beide Teams trainieren jetzt zusammen, „um einen effektiven Erfolg zu erzielen“, heißt es.

Jörg Kohröde, Spartenleiter Tennis, zieht eine positive Bilanz – nicht zuletzt dank stark steigender Mitgliederzahl. Auf der Tennisanlage seien in vielen Arbeitseinsätzen Bäume und Büsche gelichtet worden, eine neue Flutlichtanlage sei in Arbeit.

Ehrungen im SC AS Hachetal 40 Jahre Mitglied: Marc Bensemann, Nina Bensemann, Renate Früchtenicht, Reinhard Müller, Svenja Stratmann, Torsten Schäfer, Imke Kuhlmann, Gabi Schmidt, Hartmut Zacharias, Dieter Warnecke, Jens Bockhop, Holger Brüning, Björn Kohröde, Michael Still, Ilse Lammertz, Thomas Heitmann, Stefan von der Rente und Jörg Petersen;

nachgeholte Ehrung 40 Jahre: Heinrich Freie

25 Jahre Mitglied: Elke Diekmann, Kerstin Strauß, Kevin Mohrland, Karla Harnack, Renate Bremer und Britta Spannuth.