„Riesenlöcher in der Haushaltskasse“

Von: Gregor Hühne

Teilen

Alexander Kiseljow: Der Schuldnerberater sieht sich eher als Budgetberater. © Gregor Hühne

Schuldnerberater in Weyhe sieht durch Preissteigerungen große Probleme im Anmarsch

Weyhe – Die Kosten für Lebensmittel und Wohnraum ziehen immer weiter an. Mehr und mehr Menschen können sich das Leben – trotz Arbeit und Einkommen – nicht mehr leisten. Das merkt auch Alexander Kiseljow. Er ist Schuldnerberatung beim Verein „Schuldnerhilfe in Niedersachsen“ und berät Leute in Weyhe, die in finanzielle Schieflage geraten. Seit dem Jahr 2010 ist der Experte tätig und führte seitdem rund 350 Beratungsgespräche.

Dafür bietet Alexander Kiseljow jeden Donnerstag in Weyhe von 14 bis 18 Uhr kostenfreie Sprechstunden an. Das nächstgelegene Beratungsbüro des Vereins liegt zwar in Sulingen, aber da nicht jeder Hilfesuchende diesen Weg auf sich nehmen könne, komme der Verein eben nach Weyhe.

Die allgemeine Preisentwicklung bemerkt der Schuldnerberater zusehends. So seien im vergangenen Monat „mehr Leute aus der Mittelschicht“ bei ihm vorstellig geworden, um nach Rat zu fragen. Im Schnitt seien es drei bis vier Termine pro Beratungstag. „Jetzt kommen vermehrt Leute und Nachzahlungen und es sind alle Schichten der Bevölkerung betroffen“, fasst Alexander Kiseljow den Eindruck aus seinem Beratungsalltag zusammen. In einem Beispiel nennt er eine Familie mit Mann, Frau und einem Kind, die in einem Haus leben und nun mit einer Nachzahlung in Höhe in Höhe von 600 Euro konfrontiert seien. Das habe zugleich die monatliche Abschlagszahlung über Nacht von 120 auf rund 300 Euro erhöht, schildert der Schuldnerberater. „Trotz des Einkommens der Eltern haben sie die Angst, diese Belastung in Zukunft nicht mehr tragen zu können.“

Das Klientel von Alexander Kiseljow habe zu 90 Prozent einen negativen Scorewert in der Schufa. Die finanziellen Schwierigkeiten, die teilweise aus Altlasten wie langjährigen Altschulden bestehen, nehmen derzeit zu. Ein Beispiel dafür sind die gestiegenen Kosten für Wohnungen. So meldeten sich laut Alexander Kiseljow heutzutage 30 bis 40 Interessenten für eine Wohnung, dazu kämen die steigenden – „explodierenden“ – Nebenkosten, wie der Schuldnerberater sagt.

Doch das Gros der Hilfesuchenden seien weiterhin Familien mit Kindern und Geringverdiener. „Die Preissteigerung wird diese Schicht besonders stark treffen“, beobachtet Alexander Kiseljow, „Leute mit normalem Einkommen schaffen es in der Regel noch, die Mehrbeträge aufzufangen.“

Ein weiteres Beispiel aus Alexander Kiseljow Beratungen: Eine Seniorin und zugleich Witwe, die etwa 1050 Euro Rente im Monat erhalte. Plötzlich müsse sie rund 100 Euro mehr für Heizöl und Strom im Monat aufbringen. Die Steigerungen bei den Energiepreisen unterliege laut Alexander Kiseljow seit dem vergangenen Jahr 94 Prozent. Dazu kämen weitere Kosten von rund 30 Prozent Steigerung bei den Lebensmitteln. „Die Lebensmittel sind Preistreiber, vor allem die Energiepreise. Das reißt ein Riesenloch in die Haushaltskassen“, weiß Alexander Kiseljow. Diese Teuerung im Alltag aufzubringen, sei für viele bei knapp kalkulierten Budgets „sehr schwierig“.

Im Jahr 2021 hat es laut Jahresbericht des Vereins Schuldnerhilfe in Weyhe 304 Beratungen gegeben. Das entspricht einem Anteil von 16 Prozent aller 1 895 Beratungen im Landkreis Diepholz bei dem Verein. Laut den Zahlen liegen die Gründe für die Verschuldung der Hilfesuchenden vor allem an Arbeitslosigkeit, Trennung/Scheidung, am Konsumverhalten und unwirtschaftlicher Haushaltsführung. Aber auch längerfristiges Niedrigeinkommen sei ein wesentlicher Faktor. Eine Sucht des Betroffenen spiele hingegen nur eine geringe Rolle.

Präventionsarbeit müsse früh beginnen, sagt Alexander Kiseljow, der sich teilweise als Budgetberater sieht. Dazu halte er auch Vorträge vor Schülern im Landkreis und vor jungen Azubis wie bei ZF Friedrichshafen.

Schuldnerberatung

Am ersten und vierten Donnerstag sitzt Alexander Kiseljow für Beratungstermine im Weyher Rathaus, Raum 301, und am zweiten und dritten Donnerstag in der Alten Wache. Eine Terminvereinbarung ist gewünscht. Telefonische Anmeldung unter 04271 / 3750.