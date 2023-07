Schützenfest in Twistringen mit Werder-Unterstützung

1 von 93 2023-07-Schützenfest-Twistringen-SigiSchritt- - 1 von 93.jpeg © Sigi Schritt 2 von 93 2023-07-Schützenfest-Twistringen-SigiSchritt- - 2 von 93.jpeg © Sigi Schritt 3 von 93 2023-07-Schützenfest-Twistringen-SigiSchritt- - 3 von 93.jpeg © Sigi Schritt 4 von 93 2023-07-Schützenfest-Twistringen-SigiSchritt- - 4 von 93.jpeg © Sigi Schritt 5 von 93 2023-07-Schützenfest-Twistringen-SigiSchritt- - 5 von 93.jpeg © Sigi Schritt 6 von 93 2023-07-Schützenfest-Twistringen-SigiSchritt- - 6 von 93.jpeg © Sigi Schritt 7 von 93 2023-07-Schützenfest-Twistringen-SigiSchritt- - 7 von 93.jpeg © Sigi Schritt 8 von 93 2023-07-Schützenfest-Twistringen-SigiSchritt- - 8 von 93.jpeg © Sigi Schritt

Twistringen - Auf dem Schützenfest in Twistringen ist das Festzelt am Montagvormittag voll und die Stimmung prächtig. Mittendrin: Repräsentanten von Werder Bremen. Der Präsident des Bremer Vereins, Hubertus Hess-Grunewald, kündigt an, dass für das Eröffnungsspiel der kommenden Bundesliga-Spielzeit die ganze Welt nach Bremen schaut. Die Partie Werder Bremen gegen Bayern München am Freitag, 18. August, wird in 205 Länder übertragen. Das sind gute Nachrichten für die Schützen, die allesamt sich auch als Werder-Fan geben. Der ehemalige Werder-Boss Jürgen Ludger Born ist ebenfalls als Ehrengast mit dabei. Er bekommt einen Taktstock überreicht und dirigiert souverän das Werder-Lied. Anschließend überrascht ihn der Publikums-Liebling Ailton.

