Alles très bien beim Schüleraustausch in Bruchhausen-Vilsen

Teilen

Fröhliches Durch- und Miteinander: Französische und deutsche Schüler besuchen das Klimahaus in Bremerhaven. © Gymnasium

Samtgemeinde – An ihrer Kleidung kann man die Jugendlichen aus zwei Ländern nicht auseinanderhalten, an ihrem Musikgeschmack auch nicht. Und doch bekommen die französischen Schüler bei ihrem ersten Besuch in Bruchhausen-Vilsen einen Kulturschock: Die Schule in Deutschland fängt viel zu früh an. Arthur (12), Léondre (13) und Gustave (14) aus der Normandie sowie Matthis (15) und Bennet (15) aus Niedersachsen erzählen, wie sie den ersten Schüleraustausch des Collège Normandie-Maine in Ancinnes mit dem Gymnasium Bruchhausen-Vilsen erlebt haben.

„Très bien“, sehr gut, sagt Arthur und zeigt die diesseits und jenseits des Rheins gleiche Gebärde dafür, den erhobenen Daumen. Freunde: gut, Essen: gut, Programm: gut. Seine Antworten hält er eher knapp. Der Siebtklässler hat erst seit etwa einem halben Jahr Deutschunterricht. „Weil mein Bruder Spanisch als zweite Fremdsprache lernt und ich etwas anderes machen wollte als er“, erzählt Arthur. Er streut ein paar englische Vokabeln in das kleine Interview ein, verfällt aber am liebsten in seine Muttersprache. Matthis, sein Gastbruder, versteht ihn gut und gibt sich Mühe, alles auf Französisch zu erklären, was für den organisatorischen Ablauf, aber auch die Freizeitgestaltung wichtig ist. Und wenn es dennoch hakt, springt Matthis Mutter ein, die fließend französisch spricht.

Der Neuntklässler Gustave kann dem Gespräch schon etwas folgen, aber die Antworten fallen ihm auf Englisch leichter als auf Deutsch. Dabei ist er motiviert, die Fremdsprache zu lernen. Er begeistert sich für deutsche Fahrzeugfabrikate und möchte nach der Schule in der Automobilindustrie arbeiten, wünscht er sich.

Eine gute Woche dauerte der Austausch, der gestern Abend zu Ende ging. Gustave hat viele neue Vokabeln gelernt. Nicht alle wird er in der nächsten Klassenarbeit im Fach Deutsch anwenden können. „Arschkalt“ war eines der ersten Worte, das er hier aufgeschnappt hat. Wie es so ist, wenn man im Februar in diese Breiten reist. Auch „Danke gleichfalls“ kann Gustave jetzt anwenden. Das wiederum ist durchaus alltagstauglich. Aber nicht nur Umgangssprache, auch Schimpfwörter in beiden Sprachen machten die Runde, verraten die Jungs.

„Das meiste haben wir auf Französisch besprochen“, heißt ein Fazit von Bennet. Dem Neuntklässler geht die zweite Fremdsprache recht flüssig über die Lippen. Er habe sich an viele gelernte Vokabeln erinnert und viele neue gelernt, erzählt er. Täglich von morgens bis abends auch die Grammatik anzuwenden, empfinde er zwar anstrengend, aber er bemerke, dass ihm das zunehmend leichter falle.

Und wenn eine Vokabel fehlt, springen die Mitschüler ein. Der Austausch ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das nehmen auch die Eltern wahr. „Nachmittags treffen sie sich bei Mitschülern, die bisher nicht viel miteinander zu tun hatten“, beobachtet Gastmutter Ursel Meyer. 15, 20, auch schon mal 25 Kinder sitzen dann zusammen, machen Crêpes oder spielen Fußball und haben sich einiges zu erzählen. So schüchtern die Gäste am Tisch wirken, so ausgelassen sind sie, wenn sie unter sich sind.

Ursel Meyer hätte Gustave gern länger als eine Woche beherbergt. „Um die Sprache zu vertiefen, reichte eine Woche kaum aus“, meint sie.

Bei dieser Premiere wollten die Gastgeber ihren Gästen viel bieten. Morgens gingen die Franzosen mit in die Schule. Sie erkundeten Bruchhausen-Vilsen bei einer Rallye, trafen sich zum deutsch-französischen Nachmittag, wurden offiziell empfangen, besuchten jeweils ganztags auch Bremen und Bremerhaven. An den beiden Wochenenden sorgten die Gastfamilien für Aktivitäten.

„Die Kinder haben sich außerdem selbst verabredet und sich beschäftigt, das lief gut“, ist der Eindruck von Ursel Meyer. „Diese Woche hat sie in ihrer Selbstständigkeit weitergebracht“, nimmt sie als Effekt wahr. Sie freue sich, dass der Austausch zustande gekommen ist. „Alle, die mitgewirkt haben, verdienen ein Dankeschön“, sagt sie.

Ob sie den Mitschülern die Teilnahme am Austausch empfehlen werden? Die Franzosen heben den Daumen. Arthur gefällt es in Bruchhausen-Vilsen, denn der Ort und die Schule sind größer als Ancinnes und das Collège. Bremen war toll, erzählt er. Und Bremerhaven. „Klimahaus“ kann er akzentfrei aussprechen. Was er zu Hause als erstes berichten wird? „Das Essen: gut“, sagt er mit strahlenden Augen.

Neue Freunde (von links): Léondre, Matthis, Bennet, Gustave und Arthur (vorne). © Anne-Katrin Schwarze

„Ihr habt andere Spezialitäten als wir“, ist Gustave aufgefallen. Als Gastgeschenk hatte er ein paar Leckereien aus der Normandie mitgebracht. Seine Gasteltern hatten dieselbe Idee. „Wir haben überlegt, welches Essen hier bei uns typisch ist“, sagt Ursel Meyer zu den Vorbereitungen. Bei ihnen gab es diese Woche Grünkohl mit Pinkel. Auch Knipp war geplant, Familie Meyer hat das aber verworfen. „Wenn wir so etwas in einem anderen Land auf dem Teller hätten, wären wir wohl skeptisch“, so die Überlegung von Bennet und seinen Eltern.

Bennet, Matthis und 40 weitere Französisch-Schüler der Jahrgänge sieben bis neun werden schon Ende Mai zum Gegenbesuch nach Ancinnes aufbrechen und dort mit den Familien ihrer jetzigen Gastgeschwister leben. Auf das Wiedersehen freut sich Matthis schon. „Aber es war gut, dass die Franzosen erst bei uns waren. Jetzt kennen wir uns schon etwas“, meint er. Und die Deutschen sind auf den ein oder anderen Unterschied der Kulturen vorbereitet. Die Schule beginnt zwar später als hier, dafür dauert sie bis 16.45 Uhr. Freizeitaktivitäten finden daher nur am Abend statt. Oder mittwochs, dem einzig schulfreien Nachmittag.

15 Stunden Busfahrt trennt die Welten von Arthur, Léondre, Gustave, Matthis und Bennet. Gemeinsam haben sie mehr, als sie erwartet hatten. „Très bien“, sagt Arthur über den Austausch. Nur das Aufstehen um 6.30 Uhr hat ihm nicht gefallen. Zuhause kann er fast zwei Stunden länger schlafen. Zwei Wochen haben die Franzosen jetzt Zeit, sich zu erholen, denn bei ihnen sind jetzt Skiferien. Und im Mai wird sich zeigen, ob die Frühaufsteher aus Deutschland es mit den Nachteulen aus Frankreich aufnehmen können.