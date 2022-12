Herausforderungen heute und morgen

Von: Andreas Hapke

Sarah Ryglewski spricht beim Wirtschaftsforum über die Herausforderungen der Ukraine-Krise

Stuhr – Herausforderung war am Montag das am meisten strapazierte Wort beim 17. Stuhrer Wirtschaftsforum. Erstmals seit 2019 hatte die Kommune wieder dazu in den Ratssaal eingeladen. 110 Vertreter aus Politik, Verwaltung und den Unternehmen hatten sich angekündigt.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die explodierenden Energiepreise, die Inflation und die noch nicht abgehakte Pandemie: Mit unterschiedlichem Fokus hoben Bürgermeister Stephan Korte und Gastrednerin Sarah Ryglewski, Staatsministerin im Bundeskanzleramt, auf die aktuell herrschenden Krisen und deren Folgen für Bund, Länder und Gemeinden ab.

Vor allem die Energiekrise stelle die Betriebe vor existenzielle Herausforderungen, sagte Korte. Und das neue Jahr kündige sich mit einer drohenden Rezession und einem verschärften Fachkräftemangel nicht minder herausfordernd an. Schon die Pandemie habe einigen Branchen stark zugesetzt. „Doch nicht zuletzt der breite Branchenmix hat sicher einen entscheidenden Anteil daran, dass sich in der Gesamtschau trotz Krise ein positives Ergebnis eingestellt hat.“ Die Gewerbesteuereinnahmen hätten sich noch einmal deutlich erhöht – ebenso wie die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 609 auf fast 15 600. Auch dies sei ein neuer Rekord.

Die Kommune selbst sei nicht untätig gewesen. Korte sprach von einer „Vielzahl von Investitionen in Hochbauprojekte und die Verkehrsinfrastruktur“, die Stuhr angeschoben oder abgeschlossen habe. Sein damit verbundener Wunsch: Menschen für die Gemeinde und Personal für die Stuhrer Unternehmen zu begeistern. Ihnen versprach Korte, dass die Kommune daran arbeiten werde, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. Er sei überzeugt davon, dass die Probleme gemeinsam zu meistern seien. Auch die Ukraine-Krise als „heute größte Vertreibungskrise der Welt“. In Stuhr lebten zurzeit rund 500 Geflüchtete, davon viele in kommunalen Einrichtungen.

Damit war der Übergang zu Sarah Ryglewski hergestellt, die ihren Vortrag unter den Titel „Ukraine-Krise – Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft“ gestellt hatte. „Wir sind wirklich im Moment auf allen Ebenen unglaublich stark gefordert, schnell zu agieren – nicht nur wir als Politik, sondern auch Sie als Teil der Gesellschaft“, stellte Ryglewski fest. Politik müsse da schnelle und wirksame Lösungen schaffen. „Lösungen, die für Sie als Unternehmer passen und für die Haushalte, die sehr stark betroffen sind.“

Natürlich würden die Ukrainerinnen und Ukrainer die größte Last des Krieges tragen. Doch „die Auswirkungen sind für uns alle spürbar“, sagte Ryglewski. Putin wolle die Grenzen in Europa mit Gewalt verschieben. Er schrecke dabei auch nicht vor enormer Brutalität und systematischer Zerstörung ziviler Infrastruktur zurück. Zielsetzung dahinter sei, die Menschen zu demoralisieren, aber auch dafür zu sorgen, „dass weitere Flüchtlingsströme entstehen, die dann auch zu uns kommen und uns hier unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass unsere Unterstützung für die Ukraine nachlassen wird.“ Die meisten Menschen wollten zwar in ihrer Heimat bleiben. Doch wenn sich die Art der russischen Kriegsführung fortsetze, werde es wieder mehr Flüchtlinge geben.

Gemeinsam mit seinen Verbündeten werde Deutschland die Ukrainer weiter unterstützen, damit diese sich gegen den völkerwidrigen Angriff verteidigen könne. So lange es nötig sei und weiterhin mit der Lieferung von Waffen. „Wir werden sicherstellen, dass die Nato und Deutschland nicht Kriegsparteien werden“, stellte Ryglewski klar. Daran werde sich die Lieferung von Waffen messen lassen müssen. Der Sanktionsdruck gegen Russland wirke, und er werde aufrechterhalten.

Mit Blick auf den Winter und die massiven russischen Luftschläge gegen die zivile Infrastruktur stünden für die Bundesregierung kurzfristig Maßnahmen zur Energieversorgung und Luftverteidigung im Vordergrund. Gleichzeitig müsse Deutschland den Blick auf die eigene kritische Infrastruktur lenken, forderte Ryglewski. „Wir sind mögliche Ziele. Dieses Bewusstsein muss bei allen ankommen. Das gehen wir an, mit der Wirtschaft und den Kommunen.“

Den Wiederaufbau der Ukraine nannte Ryglewski eine Generationenaufgabe. Und sie müsse ein globaler Kraftakt werden.

Der Staat könne nicht alle Belastungen abfedern. Doch mit einem Härtefallfonds für kleine und mittlere Unternehmen könne ein Großteil der in Not geratenen Betriebe erreicht werden, die sonst durchs Netz fielen. Die Preisbremse für Strom, Gas und Wasser sollen die Folgen des Kriegs laut Ryglewski abmildern. Der Bund nehme richtig viel Geld in die Hand, könne aber den Preisanstieg nur um etwas mehr als das Doppelte deckeln.

„Wir müssen den Krieg auch als Weckruf verstehen“, forderte Ryglewski und war damit bei Thema Transformation. „Wir müssen uns jetzt schon die Frage stellen: Was kommt danach?“ Gas als Brückentechnologie in Sachen CO2-Einsparung werde sich auf absehbare Zeit nicht mehr lohnen. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei ein zentraler Punkt. Jedes Ministerium müsse Nachhaltigkeit als Querschnittsthema mitdenken, sagte Ryglewski. Und in Richtung Unternehmen: „Es ist an Ihnen, Nachhaltigkeit zur Richtschnur Ihres Handelns zu machen.“

Der Bund sei mit den Ländern im Gespräch, eine Genehmigungsbeschleunigung zur schnelleren Umsetzung von Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Doch es sei „am Ende nichts gewonnen, wenn wir nur eine Gesetzgebung haben, die grundsätzlich schnelleres Planen und Genehmigen ermöglicht, und es vor Ort nicht mitgetragen wird“. Die Kommunen müssten etwas davon haben. „Das sind die Sachen, an denen wir gerade relativ stark arbeiten.“ Korte begrüßte diese Überlegungen: „Wenn ich sehe, in welcher atemberaubenden Geschwindigkeit ein LNG-Terminal ermöglicht wird, und wir uns hier abmühen mit unseren Radwegen.“ Ein Fall für Sarah Ryglewski, die für die Bund-Länder-Koordinierung zuständig ist.

Stellvertretend für alle Betriebe hatte Korte eingangs die Michael Bubolz GmbH begrüßt. Sie hat mit dem Vibamaten ein Gerät entwickelt, das in wenigen Sekunden Corona-Aerosole in der Atemluft nachweist.

Ihn freue die Entwicklung ungemein, da sie die Innovations- und Tatkraft des Mittelstands „in bestechender Weise“ widerspiegele, sagte der Bürgermeister. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit und ließen sich im Foyer des Rathauses testen. Allen Befürchtungen Kortes zum Trotz war der Saal danach doch noch „halbwegs gefüllt“.