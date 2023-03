Saisonstart im Heimatmuseum Aschen ohne die „alte Schule“

Heimatvereinsvorsitzender Timo Zargus in einem der derzeit leeren Räume der alten Aschener Dorfschule. © dümer

Wie immer startet das Heimatmuseum Aschen auch in diesem Jahr an Ostermontag in die neue Saison. Doch etwas ist anders: Die alte Schule kann als Ausstellungsfläche vorerst nicht benutzt werden. Ein Schädlingsbefall ist schuld.

Aschen – Bei Terminen sind die Aschener zuverlässig. Saisonstart beim Heimatmuseum ist schon seit vielen Jahren am Ostermontag. Auch in diesem Jahr wird das so sein, am 10. April – allerdings mit Einschränkungen, denn die alte Dorfschule ist derzeit eine Großbaustelle.

Zwar hatte der Heimatverein Aschen schon länger geplant, die Ausstellungsräume zu renovieren und dabei auch das ein oder andere anders aufzubauen als zuvor, doch dann kam das große – und böse – Erwachen: Schädlingsbefall im Deckenbereich.

Nach Freilegung mehrerer tragender Balken zeigte sich, dass diese teils von Holzschädlingen befallen sind. Eine wenig erfreuliche Nachricht auch für die Stadt Diepholz, die Eigentümerin des denkmalgeschützten Hauses ist.

Ein Gutachten ergab, dass kurzfristiges Handeln Not tut, der Befall ist schon recht weit fortgeschritten. Was genau das bedeutet, weiß auch Heimatvereins-Vorsitzender Timo Zargus noch nicht. Fachleute müssen genau analysieren, was zu tun ist. Klar ist aber, die alte Schule kann als Ausstellungsfläche vorerst nicht genutzt werden. „Dabei hatten wir schon einiges fertig, das alte Klassenzimmer zum Beispiel“, bedauert Timo Zargus.

Wie alle weiteren Räume musste auch dieser wieder freigeräumt werden. Ausstellungsstücke kamen in anderen Gebäuden unter, ebenso wie ein Teil des Mobiliars. Anderes wurde so weit wie möglich an die Seite geräumt – mit großem ehrenamtlichem Einsatz von Heimatfreunden, die zu Beginn des Jahres zahlreiche Stunden damit zubrachten. Die Aschener halten zusammen. „Viele Freiwillige packten bei dieser Aufgabe tatkräftig mit an, auch beim notwendigen Freilegen der Decken“, berichtet Zargus. Denn nur so kann von den Experten alles genau begutachtet und dann darüber beraten werden, wie dem Schädlingsbefall wirkungsvoll zu leibe zu rücken ist. Übrigens ist auch der Mieter aus dem Obergeschoss gerade ausgezogen. An eine Neuvermietung ist laut Timo Zargus zunächst einmal nicht gedacht.

Zum Saisonstart am 10. April (Ostermontag) ab 14 Uhr wird es nachmittags Kaffee und Kuchen geben. Und die Schule geöffnet werden, damit sich Interessierte von der momentanen Situation ein Bild machen können. Vor Ort sein werden auch die „Oldieschrauber“, die einige historische Fahrzeuge mitbringen und damit auch schon mal die Werbetrommel für das nächste Oldtimertreffen im Juni in Aschen rühren wollen. Außerdem sei ein Ostereiersuchen für die Kinder vorgesehen.

Um 18 Uhr soll dann am Ostermontag die zweite Auflage des „Public Singing“ in Aschen starten. Auf dem Gelände des Heimatmuseums werden wieder sangesfreudige Menschen erwartet, um gemeinsam Evergreens, Schlager, Volkslieder und Anderes zu Gehör zu bringen. Näheres dazu kann man bei Anke Wiechers unter Telefon 05441/58 84 erfahren.