Neue Schuhe für die neue Saison

Von: Anke Seidel

In Bassum nutzen bei Sonnenschein viele Besucher den verkaufsoffenen Sonntag und haben Spaß. © Anke Seidel

Der verkaufsoffene Sonntag hat sich in der Lindenstadt Bassum als ein Magnet erwiesen, der viele Gäste angelockt hat. Das bewiesen die gut belegten Parkplätze.

Bassum. Bei strahlendem Sonnenschein hat sich die Bassumer Innenstadt als beliebter Treffpunkt erwiesen. Denn beim verkaufsoffenen Sonntag waren ungewöhnlich viele Schaullustige im besten Sinne des Wortes unterwegs. Besonders Bekleidung stand hoch im Kurs, wie ein Blick in die Geschäfte zeigte. Auf der Suche nach dem neuen Lieblingsstück nahmen sich Besucher viel Zeit – ein Luxus, der im hektischen Alltag offenbar viel zu kurz kommt.

In dieser entspannten Atmosphäre suchten viele auch nach Schuhen. „Wer will im neuen Jahr nicht auf die neue Saison vorbereitet sein?“, sagte eine Spaziergängerin lachend. Nicht nur in der Sulinger Straße waren viele Besucher unterwegs, auch die Bahnhofstraße spazierten immer wieder Menschen entlang – viele von ihnen auf dem Weg zu Kaffee, Kuchen oder anderen Stärkungen am Nachmittag. An der Vino-Bar, in den Cafés oder an den Imbissständen trafen sich die Besucher – und hatten beim Schnack am Sonntag ganz offensichtlich viel Spaß. Das galt besonders für die Gäste, die mit ihrem Freundeskreis unterwegs waren.

Offensichtlich hat der verkaufsoffene Sonntag auch Besucher aus dem Umland nach Bassum gelockt. Fast alle Parkplätze in der Innenstadt waren belegt. Manchen aber missfiel, dass die Sulinger Straße aus diesem Anlass nicht gesperrt war. Das bewiesen einige mutige Bummler, die als Fußgänger ganz bewusst die Fahrbahn der Sulinger Straße nutzten – obwohl viel Verkehr rollte.