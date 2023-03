Rotary-Band-Wettbewerb „Rosa23“: Furioses Finale

Von: Sigi Schritt

Sängerin von „The Search“: Merle Mackenstedt. © Sigi Schritt

Der Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen zieht ein positives Fazit nach dem Finale des von ihm organisierten Rosa-Bandwettbewerbs. 1000 Zuschauer erlebten im Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Am Ende gab es quasi zwei Sieger – aber nur eine Trophäe.

Landkreis Diepholz – „Ich kann es noch gar nicht fassen, aber es ist echt cool.“ So beschreibt die 19-jährige Kira Maier ihren Sieg beim Rosa23-Bandwettbewerb. Vor 1 000 Zuhörern im Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen haben sie und ihre Musikerkollegen die Jury unter anderem mit Songs von Bon Jovi und Sportfreunde Stiller, mit Elektromusik und einem selbst geschriebenen Lied überzeugt.

Die Sängerin von „Tuesday“ wirkt glücklich: Ihre Augen leuchten. Vor so einem großen Publikum hat die Band vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen noch nie gespielt. Dass man durch den Wettbewerb die Chance bekommt, vor vielen Menschen aufzutreten und sich auf einer großen Bühne auszuprobieren, sei eine einmalige Gelegenheit, sagt Kira Maier.

Sieger des Finales: „Tuesday“ aus Bruchhausen-Vilsen. © Sigi Schritt

„Tuesday“ habe einen „supergenialen Auftritt“ hingelegt, sagt Jurymitglied Jens Bratherig. Er lobt die Bühnenpräsenz der „tollen Sängerin“ und der ganzen Band. Die Formation habe als Einheit „super funktioniert“.

Hat zur Siegerehrung alle Mitwirkende des Abends auf die Bühne gerufen: Moderator Arne Bär (M.). Prof. Dr. Roland Hafen (3.v.r., Uni Vechta) erläutert, weshalb es für die Jury offenbar sehr schwer war, einen Sieger zu ermitteln. Ebenfalls mit auf der Bühne: Die Jury-Mitglieder Jens Bratherig (Kreissparkasse Syke, 2.v.r.) sowie Henning Schröder (r., Mediengruppe Kreiszeitung). © Sigi Schritt

Die Rosa23-Trophäe bleibt also in Bruchhausen-Vilsen. Wie alle anderen Bands erhält auch Tuesday eine Prämie von 500 Euro. Neben dem Pokal ist der erste Platz mit der Möglichkeit verbunden, Songs im Bremer Studio von Robert Meister aufzunehmen.

Das Publikum feierte ebenso die Band „The Search“. Während des Auftritts tanzten Fans vor der Bühne. Für die Jury hinterließ diese Formation vom Graf-Friedrich-Gymnasium aus Diepholz einen sehr guten Eindruck. Wegen des Kopf-an-Kopf-Rennens bekomme diese Gruppe laut Jens Bratherig auch einen Studiotag. „Wir legen also einen zweiten Tag drauf.“

Die überglückliche „The Search“-Frontfrau Merle Mackenstedt freut sich, dass ihre Schülerband unter anderem mit Rock’n’Roll, Elektro und Klassiker von Bon Jovi sowie Jimi Hendrix und einer eigenen Ballade gepunktet habe. Der zweite Platz fühle sich wie ein erster an, zumal ihre Freunde ebenso einen Studiotag bekommen. Auch ohne dieses Extra habe es sich geloht, sagt sie. Ihre Band genoss es, ihre Lieder zu spielen. „Alle gucken einen an. Und dann tanzten noch viele. Das war supercool“, sagt die angehende Abiturientin.

Was bedeutet für sie die Musik? „Musik bedeutet für mich Freiheit. Ich finde, dass man damit Gefühle perfekt vermitteln kann. Musik berührt mich einfach auf einem anderen Level“, sagt Merle Mackenstedt. Die 17-Jährige ist dankbar für den Wettbewerb. „Rosa ist die Chance zu zeigen, was man kann.“ Allein die bloße Teilnahme sei für sich genommen schon ein „krasses Erlebnis“, das es gilt für sich „einzusammeln und mitzunehmen. So etwas bekommt man nicht alle Tage geboten“.

Unter der Leitung von Hagen Meyer: Das Blasorchester vom JBG Hoya. © Sigi Schritt

Neben „Tuesday“ und „The Search“ standen das Blasorchester des Johann-Beckmann-Gymnasiums Hoya (JBG) sowie die Schülerinnen und Schüler der Gudewill-Schule Thedinghausen und „Rays“ vom Gymnasium am Markt in Achim auf der Bühne. Für die Jury waren alle Teilnehmer Gewinner.

Nachwuchsmusiker der Gudewill-Schule Thedinghausen. © Sigi Schritt

Ohne Wertung trat Ameel Hotaky von der KGS Leeste auf. Ihr Gastauftritt überzeugte das Publikum und bildete vor der Siegerehrung einen gelungenen Abschluss des mehrstündigen Konzertabends. Zuhörer Clemens Mertens sagt, er habe diesen letzten Auftritt richtig genossen: Die angehende Abiturientin aus Leeste habe eine erstaunliche Bühnenpräsenz. „Sie war ganz allein. Sie hat einen Sinn für Harmonie und Musik. Sie hat mich als Zuhörer wirklich gepackt.“ Es sei bemerkenswert, sich vor 1000 Menschen zu stellen und das Programm zu präsentieren, so Mertens.

Aus Leeste: Ameel Hotaky. © Sigi Schritt

Mitorganisator Niels-Holger Rahm vom Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen, der den Wettbewerb organisiert hatte, zieht eine positive Bilanz. „Aus Sicht von Rotary war es eine tolle und gelungene Veranstaltung. Wir hatten super Bands und ein tolles Publikum.“ Es habe geklatscht, „wie wir es noch nie gehört haben“. Die Entscheidung der Jury habe die Organisatoren erfreulich überrascht, denn eigentlich habe es erstmals zwei Sieger gegeben.

Vom Gymnasium am Markt in Achim: Die Gruppe „Rays“. © Sigi Schritt

Organisiert seit Jahren diesen erfolgreichen Wettbewerb: Der Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen. © Sigi Schritt

Tanzen ausgelassen zur Musik der Bands: Die Fanclubs der Formationen. © Sigi Schritt