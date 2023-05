Wenn die Rennpferde der Lüfte über Weyhe fliegen

Von: Rainer Jysch

Was Brieftauben alles können, erklärte Taubenzüchter Manfred Meissner aus Leeste bei seinem Besuch in der Grundschule in Sudweyhe. © Rainer Jysch

Wie findet eine Brieftaube den richtigen Empfänger? Wie schnell ist sie und wie weit kann sie fliegen? Das erklärte Taubenzüchter Manfred Meissner Kindern der Paul-Maar-Grundschule in Sudweyhe.

Sudweyhe – Dass man Textnachrichten auch ohne Email, SMS und WhatsApp verschicken kann, lernen aktuell einige Kinder der Paul-Maar-Grundschule in Sudweyhe in einer Lesen-Schreiben-AG mit Mitarbeiterin Ilka Schmidt und Koordinatorin Birgit Ladewig. Was ein Brief ist, das wissen natürlich alle aus der zweiten bis vierten Klasse.

Aber wie funktioniert eine Flaschenpost und wie findet eine Brieftaube den richtigen Empfänger? Um die spannende Frage, wie ein kleiner Vogel Post durch die Luft befördern kann, ging es beim Besuch von Taubenzüchter Manfred Meissner (81) aus Leeste. „Rennpferde der Lüfte“ nennen Experten Brieftauben, die im Wettbewerb selbst über weite Strecken ihr Zuhause wiederfinden.

30 000 Brieftaubenzüchter in Deutschland

Im Februar war es genau 60 Jahre her, dass der 81-Jährige damit begonnen hatte, Brieftauben zu züchten. 85 Tiere befinden sich momentan in seiner Obhut. Dass Brieftauben wirklich Briefe befördern, gehört der Vergangenheit an. Heute messen die Hobby-Züchter ihre Tiere bei Flugwettbewerben. Dabei geht es darum, dass die gefiederten Teilnehmer in möglichst kurzer Zeit ihren heimischen Schlag erreichen.

„Im Landkreis Diepholz gibt es von ursprünglich 100 Hobby-Züchtern nur noch elf“, berichtete Manfred Meissner. Er ist Mitglied in der 1977 gegründeten Brieftauben-Reisevereinigung Weyhe und Umgebung. „In Deutschland sind noch 30 000 Brieftaubenzüchter aktiv“, sagte Meissner, der mit seinen Tieren bereits viele Preise errungen hat.

Wie schnell ist eine Taube und wie weit kann sie fliegen?

Die sieben bis zehnjährigen Kinder richteten viele Fragen an den Taubenzüchter: Wie schnell ist eine Taube und wie weit kann sie fliegen? Bis zu 120 Kilometer pro Stunde lautete die Antwort. Und von Reisen über eine Strecke von 1 200 Kilometern, von Barcelona nach Leeste, berichtet der Züchter.

„Meine älteste Taube ist 18 Jahre alt“, erzählte er. Die komme aber bei Flugwettbewerben, bei denen bis zu 8.000 Tauben in einem sogenannten Kabinenexpress zum Abflugstandort gebracht werden, nicht mehr zum Einsatz. Bei einer der letzten Preistouren flogen seine Tiere von Basel nach Leeste über 660 Kilometer. „Die ersten Tauben waren nach sieben Stunden zu Hause“, erinnerte sich Meissner.

Taubenzüchter Manfred Meissner mit den Grundschülern. © Rainer Jysch

„Wenn 15 000 Tauben auf einmal losfliegen, verdunkelt sich der Himmel augenblicklich - und weg sind sie“, berichtete der Leester begeistert von seinem Hobby. Tauben orientieren sich am Geruch, dem Sonnenstand, aber wohl vor allem am Erdmagnetfeld, so der Züchter. Leider kommen nicht alle Tauben ans Ziel, dort wo das Futter wartet. „Unterwegs droht Gefahr durch Greifvögel wie Sperber und Habicht“, informierte Meissner. Betroffen sind vor allem junge, unerfahrene Tauben. „Auch Windräder stellen ein Problem dar.“

Tauben starten Richtung Leeste

16 bis 18 Tage brüten die Tauben ihre Eier, meistens zwei Stück, aus. Sind die schnell wachsenden Küken sechs Tage alt, werden sie beringt. „Später passen die geschlossenen Ringe nicht mehr über die Vogelklauen.“ Jeder Jahrgang hat neben einer speziellen Kennung eine andere Farbe.

Mit Spannung hatten die Kinder darauf gewartet, dass Manfred Meissner endlich die beiden mitgebrachten Tauben aus einem Kasten holte. Er zeigte das Gefieder und die Beringung und erklärte, worauf es ankommt, damit die Vögel schnell fliegen. Danach ließ er die beiden Tauben los, die unverzüglich den Weg in Richtung Leeste einschlugen.