Zweites „Rock am Kellenberg“ setzt voll auf die Red Hot Chilli Pipers: „Das ist nicht nur Rock, das ist viel mehr“

Von: Carsten Sander

Dass die Red Hot Chilli Pipers auch großes Publikum gewohnt sind, lässt sich im Hintergrund gut erkennen. © RHCP

Achtung, Verwechslungsgefahr! Der Headliner des zweiten „Rock am Kellenberg“ heißt nicht Red Hot Chilli Peppers, sondern Red Hot Chilli Pipers. Aber auch die Schotten aus Glasgow seien mit ihrem dudelsackgeprägten „Bagrock“ mittlerweile weltberühmt geworden, sagt Organisator Heinz Funke und verspricht: „Das ist nicht nur Rock, das ist viel mehr.“

Hemsloh – Wer beim Namen des Headliners für „Rock am Kellenberg“ (RaK) nicht ganz so genau hinguckt, der könnte meinen, dass da etwas ganz, ganz Großes auf das doch eher kleine Musik-Festival in Hemsloh zurollt. Red Hot Chilli Peppers? Echt jetzt? Nein, natürlich nicht. Es sind die Red Hot Chilli Pipers, die am Samstag, 9. September der Top-Act sind beim zweiten Rock am Kellenberg. Doch ob „Peppers“ oder „Pipers“ – Weltklasse seien beide, aber jede Band auf ihre Art, sagt Heinz Funke als einer der Organisatoren und rührt kräftig die Werbetrommel für die Red Hot Chilli Pipers: „Das ist nicht nur Rock, das ist viel mehr.“

Woraus dieses „Mehr“ besteht, ist schnell erklärt. Aus Leder, aus Luft, aus Pfeifen – Bestandteile des Dudelsacks eben. Und die sind der Grundstock des Ruhms, den die Red Hot Chilli Pipers in der Musikwelt genießen. „Bagrock“ nennt es sich, was die Schotten aus Glasgow machen. „Bag“ steht für den Dudelsack, „Rock“ für die Richtung des Musikstils. „Wie das klingt, ist schwer zu erklären, man muss es hören“, meint Heinz Funke, alias „DJ Heinzi“, und empfiehlt, einmal auf Youtube auf einen Red-Hot-Chilli-Pipers-Streifzug zu gehen.

Promo-Auftritt der Rotten Raptors auf dem Wagenfelder Großmarkt gemeinsam mit den „Rak“-Organisatoren Heinz (2.v.re.) und Gerald Funke (2.v.li.). © RAK

Vorher klärt Heinz Funke aber schon mal auf. Die „Pipers“ sind keine Cover- oder Tribute-Band der „Peppers“: „Die haben nicht mal einen Song von denen im Programm.“ Und: „Die ,Pipers“ sind auch keine schottische Folklore-Band.“ Ab November zeigen die Schotten ihr Können auf einer Deutschland-Tournee, vorab aber schon beim „RaK“. Worauf Heinz Funke mächtig stolz ist: „Die füllen weltweit große Hallen, treten in Deutschland nur in großen Städten auf – und dann sind sie auch bei uns. Wahnsinn!“ Besonderer Clou: Bei der Deutschland-Tournee ist die Band mit einer siebenköpfigen Besetzung unterwegs, in Hemsloh sind es dagegen zwölf. „Das wird vom Sound noch fetter“, freut sich Funke.

Die Band ist auch schon mehrfach im deutschen TV aufgetreten – zum Beispiel im ZDF-Morgenmagazin oder einer MDR-Weihnachtsshow. Aber das waren dann nie die Red Hot Chilli Pipers, die Heinz Funke in Hemsloh erwartet: „Im Fernsehen waren sie wie eine Gala-Band. Auf der Live-Bühne knallt es bei denen dagegen richtig.“

Doch die „Red Hot Chilli Pipers“ allein werden das „RaK“ nicht ausmachen. Bevor das Dutzend Schotten am 9. September um 21 Uhr die Bühne betritt, sind zunächst „Quotime“ an der Reihe (17 Uhr). Die deutsche Band bietet eine Status-Quo-Tribute-Show. Um 19 Uhr schlägt die Stunde für „Demon's Eye“. „Die Band zelebriert den Sound und die Magie von Deep Purple“, heißt es in einem „RaK“-Flyer. Sie gelte es Nummer eins unter den Deep-Purple-Tribute-Bands.

Dreimal Musik also – und was noch? Die „Dersa Highlanders“ werden die Zeit vor und zwischen den Band-Auftritten füllen. Die Truppe ist – obwohl aus Damme kommend – ganz sicher noch schottischer unterwegs als die Red Hot Chilli Pipers aus Glasgow. Mit Kilt und Dudelsäcken bieten die Dersa Highlanders traditionellen Look und Sound. Auf jeden Fall sei auch das ein Erlebnis, sagt Heinz Funke, der das kleine Festival im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Bruder Gerald und seiner Lebensgefährtin Sabine Kanning aus der Taufe gehoben hat und nun mit Ausgabe Nummer zwei etablieren möchte.

Kleine Modifikationen am Aufbau des Geländes hat das Organisationstrio vorgenommen. Die Bühne, auf der die Bands auftreten, und der „Lila Bedford“, auf dem der DJ platziert ist, liegen jetzt genau gegenüber. Besucher müssen nun nicht mehr hin und her laufen und den Platz wechseln, sondern sich einfach nur umdrehen. Links und rechts stehen die Getränkewagen, es gibt nur noch eine große LED-Wand (statt zwei kleinen) und in einer Ecke des Hauptplatzes präsentieren die Oldieschrauber Aschen ihre Fahrzeuge. Auf dem Vorgelände gibt es Areas zum Chillen sowie Getränke- und Essensstände.

Und dann sind da auch noch die „Rotten Raptors“ – eine Truppe, die im Stil des 80er-Jahre-Kultfilms „Mad Max“ ein Endzeitlager aufbaut – bestückt mit spektakulären Autos und bewohnt von 15 wirklich endzeitlich aussehenden Frauen und Männern. „Aber keine Angst, die sind alle ganz lieb“, meint Heinz Funke. Am vergangenen Wochenende haben zwei „Rotten Raptors“ im Gewerbezelt des Wagenfelder Marktes für das „Rak“ geworben. „Sie waren ziemlich beliebte Fotomotive“, hat Heinz Funke festgestellt.

Als „DJ Heinzi“ hat er auf dem Markt auch selber Musik aufgelegt – und einfach mal einen Song der Red Hot Chilli Pipers ins Programm geschubst. Mit Erfolg, wie er berichtet: „Ich glaube, den musste ich am Ende 13mal spielen, weil er immer wieder gewünscht wurde.“ Vielleicht ist das ein gutes Omen für das „Rak“, das bereits am Freitag mit einer 80er-Jahre Warm-up-Party auf dem Gelände startet. Der Eintritt dafür ist frei. Am Samstag ist Einlass ab 15 Uhr.

Online können Tickets noch bis zum 4. September unter www.rockamkellenberg.de oder unter www.eventim.de geordert werden. Vorverkaufsstellen in der Region sind die Combi-Verbrauchermärkte in Wagenfeld, Diepholz, Barnstorf, Lemförde, Rahden, Kirchdorf, Damme, Twistringen und Vechta sowie die Filialen der Kreissparkassen in Wagenfeld und Ströhen und die Firma Musik Produktiv in Ibbenbüren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 44,90 Euro.