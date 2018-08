Rehdens Coach Muzzicato beklagt mangelnde Unterstützung

„Zuschauer-Zuspruch fehlt“

+ © Krüger Offensivmann Addy-Waku Menga (Mitte) hat in dieser Saison noch nicht für Rehden getroffen, zeigte aber gegen Havelse einen engagierten Auftritt. Auch heute Abend dürfte er gesetzt sein. © Krüger

Rehden - Momentan schlagen in der Brust von Benedetto Muzzicato, Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden, zwei Herzen. Auf der einen Seite muss er sein neu formiertes Team einspielen und bemängelt noch die Vorwärtsbewegung. Auf der anderen Seite ist er aber auch froh, nach drei Spielen immerhin schon vier Punkte auf dem Konto zu haben. „In der vergangenen Saison bin ich am neunten Spieltag eingestiegen, und da hatte Rehden auch vier Punkte“, erklärt Muzzicato, der mit dem BSV heute um 19.00 Uhr den SV Drochtersen/Assel in den Waldsportstätten empfängt.