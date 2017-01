Zusammenhalt zeichnet Wetscher Schützen aus

Wetschen - „Aus meiner Sicht war das Jahr 2016 für unseren Schützenverein ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Zusammenhalt, das Zusammenspiel aller Helfer und das Mitziehen der gesamten Bevölkerung bei unseren Veranstaltungen waren das ganze Jahr hervorragend.“ Dieses Fazit zog Thorsten Dünnemann, Präsident des Schützenvereins Wetschen, nach seinem umfangreichen Jahresbericht in der Generalversammlung am Samstag in der Schützenhalle.

Nachdem die Kassenprüfer Carsten Nackenhorst, Reiner Unger und Bernd Gildehaus dem Kassierer Wilhelm Voß eine einwandfreie Buchführung bescheinigt hatten, stand der Entlastung des Vorstandes nichts mehr im Wege.

Bevor es jedoch an die Wahlen ging, ehrte Dünnemann langjährige Mitglieder und dankte ausscheidenden Vorstandsmitgliedern.

25 Jahre Mitglied im Verein sind Bernd Linstedt, Karin Meins, Sabine Kreuzer, Hartmut Bloch, Marita Recker und Wilfried Steckkämper. 40 Jahre dabei sind Rolf Logemann, DPick und Reiner Zell. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft bringt es Karl-Friedrich Dünnemann, auf 60 Jahre Heinrich Weghöft und Helmut Grewe.

Verabschiedet aus dem Vorstand wurde Andrea Blech, die dem Gremium zwölf Jahre als Schießwartin und stellvertretende Damenwartin angehörte. Auf 18 Jahre Vorstandsarbeit blickte Michael Klausing zurück. Zuletzt war er Sportwart und Schießwart. Hermann Remmert schied nach 24 Jahren als Fahnenträger aus. 31 Jahre gehörte Anita Blumberg dem Vorstand an, seit 2002 als Damenwartin. Die Versammlung wählte sie zur Ehrendamenwartin.

Auf 27 Jahre Vorstandsarbeit konnte Wolfgang Vetter verweisen, seit 2005 in der Funktion des Ersten Schießwartes. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde Vetter zum Ehrenschießwart gewählt.

Ein kleines Präsent als Anerkennung für seine Arbeit erhielt Wolfgang Schadel.

Gewählt wurde wie folgt: Präsident Thorsten Dünnemann (Wiederwahl), Zweiter Präsident Ralf Höfelmann (Wiederwahl), Erster Schriftführer Philipp Bussmann für Markus Flachmeier, Kassierer Wilhelm Voß (Wiederwahl), Erster Kommandeur Andreas Langhorst (Wiederwahl), stellvertretender Kommandeur Rainer Bussmann (Wiederwahl), Pressewart und stellvertretender Schriftführer Hauke Bollhorst (Wiederwahl), stellvertretender Kassenführer Markus Flachmeier für Philipp Bussmann, Erster Schießwart Horst Meins (Wiederwahl).

Weitere Schießwarte sind: Klaus Klingenberg, Ralf Meyer, Sierk Schmidt, Siko Schmidt, Christian Voss, Klaus Felstehausen, Fabian Felstehausen, Dennis Wolf, Bennet Meins, Manuel Rolfs und Andreas Kreuzer. Jugendwartin und Schießwart ist Julia Vetter, Damenwartin Heike Funke, stellvertretende Damenwartin und Schießwartin Anke Dünnemann, stellvertretende Damenwartin und Schießwartin Anja Klingenberg und Sportwart Jörg Schmidt.

Die Wahl der Fahnenträger erbrachte: Uli Meins, Hartmut Bollhorst, Andreas Funke und Oliver Kreuzer. Neuwahl der Kassenprüfer: Andre Blumberg neu, Carsten Nackenhorst ein Jahr verlängert, Bernd Gildehaus noch zwei Jahre.

hwb