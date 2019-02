Einheitsgemeinde: Einige kritische Stimmen, aber positive Grundstimmung 

Rehden - Von Melanie Russ. In der Frage, ob die Umwandlung der Samtgemeinde Rehden in eine Einheitsgemeinde geprüft werden soll, herrschte im Samtgemeinderat große Einigkeit. In den kommenden zwei Jahren ist es Aufgabe von Verwaltung und Politik zu erfragen, wie die fünf Mitgliedsgemeinden, die ihre Eigenständigkeit aufgeben müssten, zur Einheitsgemeinde stehen. Eine Umfrage bei den Bürgermeistern zeigt, dass es eine positive Grundstimmung, aber auch kritische Stimmen gibt.

Besonders skeptisch ist man offenbar in der Gemeinde Dickel. „So einfach, wie es aussieht, ist es nicht“, ist Bürgermeister Günther Meyer überzeugt. 50:50 schätzt er das Verhältnis der Befürworter und Gegner in seinem Ort ein. „Das wird keine leichte Entscheidung“, glaubt er.

Meyer selbst hält die Einheitsgemeinde nach eigener Aussage für eine gute Lösung. Er verweist unter anderem auf die sechs Haushaltspläne, die die Verwaltung alljährlich mit hohem Aufwand erstellen muss, und auf die wenigen Dinge, die die Mitgliedsgemeinde entscheiden können. „Was haben wir denn noch zu bestimmen?“, fragt er.

Allerdings, so betont Meyer, komme es nicht nur auf seine Meinung oder die seiner Ratskollegen an. „Ich möchte, dass der gesamte Ort dafür ist.“ Um das zu erreichen, bedürfe es aber vieler Gespräche. „Wir müssen die Menschen mitnehmen.“

Für Friedrich Sandering, Bürgermeister von Hemsloh, ist der Weg zur Einheitsgemeinde der einzig richtige. Er bezeichnet sich selbst als „absoluten Befürworter“ und nennt dafür mehrere Gründe. Genau genommen werde die Samtgemeinde schon seit zehn Jahren wie eine Einheitsgemeinde geführt, beispielsweise beim Finanzausgleich zwischen den Mitgliedsgemeinden. Sandering verweist unter anderem auf die Samtgemeindeumlage, die die Gemeinde Rehden bis 2018 aufgrund ihrer hohen Gewerbesteuereinnahmen zu einem Großteil allein getragen hat. Die übrigen Gemeinden hätten dadurch rund 1,6 Millionen Euro netto eingespart. „Jede Gemeinde hatte irgendwann mal Haushaltsprobleme. Es wurde immer hin- und hergetrickst, um eine Haushaltssicherung zu vermeiden“, betont Sandering, dass sich die Mitgliedsgemeinden schon immer gegenseitig unterstützt haben.

Auch die laufenden Kosten seien ein Problem. Wenn der Bauhof beispielsweise an Gemeindestraßen (Eigentum der Gemeinde) und an Gemeindeverbindungsstraßen (Eigentum der Samtgemeinde) tätig sei, müsse er getrennte Rechnungen schreiben. „Diese ganzen Verrechnungen entsprechen mindestens zwei Verwaltungsstellen, die zusätzlich erforderlich sind“, so Sandering.

Auch die Kosten für die insagesamt 49 Ratsmitglieder der fünf Gemeinden sind nicht unwesentlich. Ihre Aufwandsentschädigung summiere sich auf jährlich 60 000 Euro, rechnet Sandering vor. Und angesichts der hohen Kosten etwa im Kita-Bereich - hier könnte in einigen Jahren sogar eine weitere Einrichtung in Wetschen entstehen - oder im Feuerwehrwesen stellt er sich die Frage, wie das alles auf Dauer finanziert werden soll, wenn die Samtgemeinde nicht effizienter arbeitet.

In knapp drei Jahren könnte ein weiteres Problem auf die Samtgemeinde zukommen. Am 31. Oktober 2021 endet die Amtszeit von Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch, der angekündigt hat, dann nicht erneut anzutreten. Sandering bezweifelt, dass sich ein adäquater Nachfolger für eine so kleine Samtgemeinde mit so hohem Verwaltungsaufwand finden wird. Denn Bürgermeister werden auch nach der Zahl ihrer Bürger bezahlt.

Barvers Bürgermeister Hans-Hermann Borggrefe möchte sich aktuell nicht zum Thema Einheitsgemeinde äußern. Er wolle den öffentlichen Meinungsbildungsprozess, der gerade erst gestartet sei, nicht beeinflussen, erklärte Borggrefe auf Nachfrage.

Andre Rempe, Bürgermeister von Wetschen, steht einer Einheitsgemeinde positiv gegenüber. In den vergangenen zwei Jahren im Amt habe er mitbekommen, welchen Arbeitsaufwand die Samtgemeindestruktur für die Verwaltung bedeute. Bei einigen Bürgern gebe es sicherlich Vorbehalte, „weil man ein bisschen Eigenständigkeit aus der Hand gibt. Aber es ist noch nie einer hinten runtergefallen“, verweist auch Rempe auf die bereits bestehende Solidarität zwischen den fünf Mitgliedsgemeinden. Bei der Feuerwehr funktioniere die Zusammenarbeit schließlich auch gut. Da sage man auch nicht, „das ist dein Feuer“, sondern helfe sich gegenseitig, betont Rempe, der auch Ortsbrandmeister von Wetschen ist.

Ganz wichtig ist Rempe, dass der Entscheidungsprozess ergebnisoffen ist, Verwaltung und Politik die Bürger in den kommenden zwei Jahren ausführlich informieren und die Bürger auf ihre Fragen konkrete Antworten bekommen.

Wilhelm Grelle, Bürgermeister der größten Mitgliedsgemeinde Rehden, ist „schon jahrelang ein Verfechter der Einheitsgemeinde“, wie er sagt. Zwar habe sie auch kleine Nachteile, doch die vielen Vorteile überwiegten. In seiner Gemeinde habe er bisher eigentlich nur positive Stimmen gehört. Der ein oder andere sei sicherlich gegen eine Einheitsgemeinde, deren Bedenken müsse man versuchen, mit sachlichen Argumenten zu entkräften. Ganz wichtig ist ihm: „Es soll auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass schon alles entschieden ist.“

Grelle ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit in einer Einheitsgemeinde funktioniert. „Wir haben schon immer zusammengehalten, und darauf kommt es an.“