Gestohlen, verkauft und jetzt wieder zu Hause: Hündin Benia kehrt zur Familie zurück

Von: Marcel Prigge

Teilen

Nach dem Hunde-Diebstahl in Rehden ist Benia jetzt wieder aufgetaucht. Zwei Frauen, die den Hund von einem Unbekannten kauften, gaben das Tier der Familie zurück.

Rehden – „Ein bisschen dreckig, ein bisschen schockiert, aber auf jeden Fall gesund und glücklich“, ist Hündin Benia wieder aufgetaucht. Nachdem der kleine Hund von zwei Jugendlichen direkt vor den Augen der Besitzerin gestohlen wurde, ist es jetzt zur großen Familienzusammenführung gekommen. Wie Konrad Zybała, Sohn der Besitzerin, kreiszeitung.de mitteilt, ist die Hündin nach dem Diebstahl augenscheinlich verkauft worden.

Hündin Benia kehrt zur Familie zurück: Nach Diebstahl wurde sie wieder beim Besitzer abgegeben

Was ist passiert? Am Sonntag, 3. September, ist die Hündin von zwei Unbekannten vor der Haustür der Familie in Rehden gestohlen worden. Die Jugendlichen flüchteten mit ihren Fahrrädern, dann fehlt von Benia jede Spur. Die Polizei wird eingeschaltet, die Ermittlungen werden aufgenommen, aber Tag für Tag vergeht, ohne dass es Hinweise zum Aufenthaltsort der Hündin gibt.

Die dreijährige Hündin Benia ist wieder bei ihrer Familie. Zwei Frauen brachten sie zurück, nachdem sie Suchplakate in Rehden gesehen hatten. © Konrad Zybała

Konrad Zybała postet in einer Facebook-Gruppe für vermisste Tiere im Landkreis Diepholz über den Vorfall und hängt Suchplakate auf. Eben jene haben nun eine Hauptrolle im Wiederfinden von Benia gespielt. Denn wie Zybała erklärt, hätten zwei Frauen die Flyer auf den Straßen gesehen. „Sie haben uns angerufen und uns den Hund gestern wiedergegeben“. Auch hätten sie erklärt, wie sie in den Besitz Benias kamen.

Hundeverkauf beim Einkaufen: Zwei Frauen erwarben Benia von unbekannten Wagenfelder

Die beiden hätten die Hündin von einer Person aus Wagenfeld erhalten. Diese, so Zybała, hätten sie beim Einkaufen kennengelernt. Es habe ein Angebot für den Hund gegeben, der zu der Zeit in seinem Auto saß. Nach etwa drei Tagen hätten die Frauen dann die Flyer entdeckt.

So oder so, Zybała freut sich über die Rückkehr der Hündin, die für ihn ein Teil der Familie darstellt und beschreibt: „Ein bisschen dreckig, ein bisschen schockiert, aber auf jeden Fall gesund und glücklich. Benia ist wieder da!“