Zu Besuch in der Mühle in Barver: MdB Katja Keul von der Leidenschaft der Sanierer begeistert

Von: Carsten Sander

Unterwegs im Innenleben der Mühle: MdB Katja Keul machte sich ein Bild von Barvers besonderem „Schätzchen“. © Sander

Sie wurde eingeladen, und sie ist gekommen: Katja Keul, Mitglied des Bundestages, hat sich ein Bild von der Mühle in Barver gemacht. Nun soll die Grünen-Politikerin, so die Hoffnung der Mühlen-Freunde, in Berlin Werbung für das Projekt machen. Erstmal muss die Mühle aber eine andere Hürde nehmen.

Barver – Kleine Absätze. Ihre Schuhwahl ließ vermuten, dass Katja Keul nicht so richtig wusste, welche Verhältnisse auf sie zukommen würden. Die Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis Nienburg war auf Einladung von Martin Läer zur alten Mühle in Barver gekommen, um sich zeigen zu lassen, welches Schätzchen das alte Gebäude mit seiner einmaligen Technik ist. Die Hoffnung des Mühlenbesitzers Läer ist es, dass Keul Infos und Eindrücke mit nach Berlin nimmt, von wo irgendwann Fördergelder in die angestrebte Sanierung der Mühle fließen sollen. Keul nahm nach zwei Stunden zwischen Mühlsteinen, Balken, Zapfwellen und der einen oder anderen Spinnwebe zwar jede Menge neues Wissen mit, doch ein Fördergeld-Versprechen ließ die Politikerin von Bündnis 90/Die Grünen im Gegenzug nicht da. Konnte sie auch nicht, es fehlt schlicht der eigene Zugriff auf infrage kommende Geldtöpfe.

Aber vermitteln kann sie. Und zwar zwischen Läer und Claudia Roth, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Parteikollegin kann über die Verwendung von Fördergeldern für Projekte wie die Sanierung der 158 Jahre alten Mühle mitentscheiden. Und Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt der Bundesregierung, sicherte diese Form der Unterstützung gerne zu. „Wenn ich in meiner Rolle helfen kann, dann mache ich das“, sagte sie, nachdem sie die engen Treppen der Mühle rauf und runter geklettert war.

Im Gespräch: Katja Keul, Magnus Kiene, Martin Läer.jpg © Sander

Martin Läer hatte wortreich erklärt, wie dort früher das Getreide gemahlen worden war, wie das Zusammenspiel der noch originalen technischen Ausrüstung funktioniert hatte. „Ich kann nicht behaupten, dass ich die Technik vollkommen verstanden habe“, sagte Katja Keul zwischendurch, doch am Ende war wohl auch viel wichtiger, dass sie folgendes Wissen nach Berlin transportiert: „Hier sind Menschen mit Leidenschaft am Werk. Mir gefällt, dass es Visionäre sind. Wenn man keine Visionen hat, dann kann man auch nichts durchsetzen.“

Martin Läer ist ganz gewiss ein Mensch mit Visionen. Die Mühle gehört ihm schon seit Jahrzehnten. Einen ersten Anlauf zur Sanierung hatte er Anfang der 90er-Jahre nach 400 000 investierten D-Mark abgebrochen. Seit geraumer Zeit flammt seine Vision aber wieder auf. In fünf bis zehn Jahren, so sein Ziel, soll die Mühle restauriert und wieder voll funktionsfähig sein. Um das zu schaffen, braucht es viel Geld. Auf 800 000 bis eine Million Euro hat ein Mühlenexperte die Kosten geschätzt. Ohne Fördergelder wird das nicht zu stemmen sein.

In den kommenden Tagen erwartet Martin Läer mit seinen jungen, noch im Studentenalter steckenden Mitstreitern Erik Wohlers und Jakob Schöbel, 1. und 2. Vorsitzender des Fördervereins, eine sehr wichtige Entscheidung. Sollte das Gutachten des Landesamtes für Denkmalpflege ergeben, dass die Mühle in Barver den Status eines nationalen Denkmals bekommt, dann gehen in Hannover und Berlin Fördertöpfe auf. Und dann können Visionen Wirklichkeit werden.

Für Katja Keul ist die Mühle, die aufgrund ihrer fünf Mahlgänge einzigartig in Deutschland und wohl auch in ganz Europa ist, „ein kleines Schätzchen. Und es ist toll, dass eine frische Generation die Leidenschaft für dieses Projekt teilt. Das Einmalige an der Mühle ist die Technik – und dass diese Technik auch zum Anfassen ist.“

Klar ist: Sollte die derzeit weitgehend in Efeu gehüllte Mühle irgendwann mal wieder Mühlenflügel tragen und sollten sich dann die Mahlgänge wieder drehen, dann hätte Barver auch einen echten touristischen Anziehungspunkt. Für Katja Keul wäre das zwar nur „ein Nebeneffekt“, für Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene, der ebenfalls an der Führung durch die fünf Stockwerke teilnahm, wäre es dagegen ein wichtiger Faktor: „Man kann sich die Mühle gut als touristischen Magneten vorstellen. Sie hat ein Alleinstellkungsmerkmal, und das ist etwas ganz Schönes.“ Hans-Herrmann Borggrefe, Ortsbürgermeister in Barver, sieht es sehr ähnlich: „Es ist auch in unserem Interesse, dass wir einen touristischen Anlaufpunkt bekommen. Wir wollen die Sanierung der Mühle deshalb auch im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen.“

Weitaus kraftvoller wäre natürlich die Hilfe aus Berlin, die Katja Keul vermitteln soll. Um ihren guten Willen zu dokumentieren, trat die Grünen-Politikerin am Ende der Mühlen-Besichtigung flugs dem Förderverein bei. Als Mitglied Nummer 29. Nun könnte sie am Samstag, 16 Uhr, gleich wieder nach Barver kommen. Dann findet im Dorfgemeinschaftshaus die erste Jahreshauptversammlung des jungen Vereins statt. Doch die Teilnahme „kann ich direkt absagen“, meinte Katja Keul mit einem Lachen, ehe sie im Regen durch nasses Gras zurück zum Auto musste – mit immer noch den falschen Schuhen.