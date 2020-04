„Wir sind keine Querulanten“

Ratsherren fürchteten Anfeindungen / Viele Gründe für Samtgemeinde

+ Dickeler Geld für die Rathaus-Unterhaltung? Die Finanzhoheit ist einer von vielen Gründen, die aus Sicht von vier Ratsherren gegen die Einheitsgemeinde sprechen. Foto: Russ

Dickel - Von Melanie Russ. Bei der Diskussionsveranstaltung zur Einheitsgemeinde am Sonntag in Dickel wurden sie vermisst. Am Tag danach erklärten die vier Ratsmitglieder Robert Münning, Mark Plaßmeier, Johann Geils und Jörn Marcordes im Gespräch mit unserer Zeitung, warum sie nicht gekommen sind und warum sie gegen die Umwandlung der Samtgemeinde in eine Einheitsgemeinde sind.