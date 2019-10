Barver - Von Simone Brauns-bömermann. Das Rezept des Heimatvereins Samtgemeinde Rehden „Lasst uns unsere Kompetenzen bündeln“ ging beim „Plattdeutschen Nachmittag“ im Schusterkrug in Barver am Sonntag auf. Mehr als hundert Gäste der Einladung des Heimatvereins mit seinem Vorsitzenden Helmut Elver gefolgt, denn das bunte Programm versprach beste Unterhaltung: Musik, Sketche und Geschichten waren angekündigt.

Gold-blecherne Unterstützung leistete der Barver Bläser Chor mit einem Repertoire, das vom Niedersachsenlied bis zum Paulchen-Panther-Kultsong „Wer hat an der Uhr gedreht?“ reichte. „Unser ,Plattdeutscher Nachmittag‘ ist immer gut nachgefragt, und wir bemühen uns immer um Neuheiten“, kommentierte Elver das Programm. Auch er selbst trug dazu bei und las in den Umbaupausen auf der Bühne Kurzgeschichten und Anekdoten auf Plattdeutsch vor.

Erstmals dabei waren die „Senioren und Kita-Kinder“ aus dem Barver Schulhaus. Sechs Senioren und sieben Kindergartenkinder trauten sich auf die Bühne und sangen gemeinsam: „Alle meine Entchen.“ Parallel dazu hatten Mandy Hermes, Manuela Wilke, Silvia Kasper, Marion Bonk und Sonja Rehburg eine Kiste aufgestellt und um Namensvorschläge für die neue Einrichtung des DRK für Kinder- und Senioren-Tagesbetreuung gebeten. Beim Öffnen lachten Hermes viele Zettel mit Vorschlägen entgegen. „Gute Stube für Wichtel und Zwerge und Zauberzwerge und Krümelmonster finde ich gut“, meinte Hermes. Nach Auswertung aller Vorschläge werde sicher ein passender Name gefunden. Die Seniorenbetreuung ist laut den Mitarbeitern gut angelaufen. Der Dienstagvormittag mit zwölf Gästen ausgebucht, am Donnerstag sind noch fünf Plätze frei.

„Moin, Moin“ und „Probeern geiht över Studeern“, meinte der Singekreis Barver nach der Vorlage der Gruppe „Godewind“ in seinem Auftritt. Ganz anderes Liedgut gab die Rehdener Schulband „Geestmoorsound“ zum Besten. Sie präsentierte die Cover-Songs „Valery“, „Back to black“ und „I follow rivers“.

Wer sein Wissen zur Kneipenkultur der Samtgemeinde Rehden erweitern wollte, konnte die neue Chronik „Kneipenkultur Geestmoor“ bei Samtgemeindearchivar Dieter Plaggemeyer erstehen.

Um Kneipe und Handy ging es auch in einem Sketch der Spielgemeinschaft „Lustige Bühne Wetschen“ und „Plattdeutsche Bühne Rehden“. Darin ging Andreas Funke ans „herrenlose“ Handy am Tresen und versprach der Frau am anderen Ende (Monika Öhlmann) den 120 000 Euro teuren Mercedes, die Klunker und mehr, um anschließend in die Runde zu fragen: „Weiß jemand, wem das Handy hier gehört?“

Die zwölfjährige Ribanna Hüsken veräppelte im Sketch „Betrug“ Heinrich Koch beim Verkauf einer alten Kreiszeitung. Wie man eine Kontaktanzeige „frisiert“, zeigte Karin Zell. „Aus unschuldig geschieden, aschblond, traurig sucht Dich“ wird unter ihren Fittichen „Nicht ganz unerfahrene Blondine sucht lebenslustigen Er“.

Der Heimatverein hatte keinen Eintritt erhoben, ließ aber „klöternde Schweinerl“ durch die Tischreihen gehen. „Die freiwillige Gabe wird zu je 50 Prozent den Kitas Barver und Hemsloh zu Gute kommen“, versprach Elver. „So liebe Lüe, es geiht up fief uur too. Ik hoffe, Ihr hebbt hat een netten bunten Nomittag“, bedankte er sich abschließend und entließ bis zum nächsten Jahr die Gäste.