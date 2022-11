Wintershall Dea verfüllt Bohrloch Rehden 37

Von: Melanie Russ

Die Bagger haben schon eine beachtliche Fläche freigeschaufelt. Hier an der Farmstraße östlich der Ortschaft Wehrkamp in der Samtgemeinde Rehden wird derzeit der Bohrplatz für eine Bohrung der Wintershall Dea errichtet. © Russ

Die Wintershall Dea Deutschland bereitet derzeit eine neue Bohrung in der Samtgemeinde Rehden vor. Mit ihrer Hilfe soll die ehemalige Produktionsbohrung Rehden 37 vollständig verfüllt werden. Wegen des Wasserschutzgebiets ist besondere Vorsicht geboten.

Rehden – Die Bagger sind fleißig bei der Arbeit. Seit vergangenem Dienstag haben sie schon eine beachtliche Fläche auf einem Acker an der Farmstraße östlich der Ortschaft Wehrkamp in der Samtgemeinde Rehden freigeschaufelt. Im Auftrag der Wintershall Dea Deutschland bereiten sie dort den Bau eines Bohrplatzes vor. Mithilfe der neuen Bohrung soll die bereits stillgelegte Bohrung Rehden 37 abschließend verfüllt werden.

Die einstige Produktionsbohrung ist schon seit Jahrzehnten außer Betrieb und wurde auch verfüllt. Das Problem: In der Übergangszone in etwa 2400 Metern Tiefe zwischen dem Zechstein-Bereich, der heute als Gasspeicher dient, und der darunter liegenden Lagerstätte, aus der Gas gefördert wurde, befindet sich das untere Stück dieser Bohrung, das damals nicht verfüllt wurde. Und in diesem Bereich entweicht Gas aus dem Speicher in die Lagerstätte.

Um das Leck zu schließen, soll nun direkt neben der alten eine neue Bohrung erfolgen, über die der letzte Abschnitt verfüllt wird. Wie Bauleiter Holger Ruhl während der öffentlichen Vorstellung der Pläne im Sommer erläuterte, sind dabei aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet besonders hohe Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Denn etwa 1,7 Kilometer weiter im Nordwesten, in Fließrichtung des Grundwassers, befinden sich zwei Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Huntetal. Darum sieht das Überwachungskonzept unter anderem die Installation von Kontrollmessstellen im Bereich der Bohrung vor.

Bauleiter Holger Ruhl erläuterte während der Planvorstellung im Sommer 2022, welche Sicherheitsvorkehrungen bei der neuen Bohrung Rehden 37 im Wasserschutzgebiet zu beachten sind. © Russ

Das äußere schützende Rohr des Bohrlochs wird bis in eine Tiefe von etwa 70 Metern, also bis unterhalb des Grundwasserleiters, in den Stein gerammt. „Im oberen Bereich werden wir nur Bohrspülungen einsetzen, die nicht wassergefährdend sind“, erklärte Ruhl im Sommer. Bei der folgenden Bohrung werden demnach schwach wassergefährdende Substanzen wie Salze, Baryt oder Kreiden eingesetzt. Es werde sichergestellt, dass keine der Flüssigkeiten in den Untergrund gelangten. Auch das Oberflächenwasser werde vorsorglich aufgefangen und extern entsorgt.

Laut Wintershall Dea werden die Bauarbeiten für den Bohrplatz, die von montags bis freitags tagsüber stattfinden, rund drei Monate dauern. Voraussichtlich ab März 2023 wird das Unternehmen mit der Bohrung Rehden 37 beginnen. Nach Abschluss der Arbeiten circa im August 2023 soll die neue Bohrung als Monitoringbohrung für den Erdgasspeicher Rehden genutzt werden, beispielsweise für Druckmessungen.

Die Bohrlochverfüllung ist Teil eines umfassenden dreijährigen Rückbau- und Instandhaltungsprogramms im Erdgasfeld Rehden, in dessen Rahmen auch weitere Bohrungen verfüllt werden.

Erdgasfeld Rehden Das Erdgasfeld Rehden wurde vor rund 70 Jahren entdeckt und ab 1954 systematisch erschlossen. Es besteht aus drei gasführenden Schichten (Formationen) in rund 2000 Metern Tiefe, aus denen Erdgas gefördert wurde. Die mittlere Schicht (Hauptdolomit, etwa 250 Millionen Jahre alt) wird seit 1993 als Speicher genutzt. Der Zechstein hat viele Haarrisse, in die Gas eingeleitet und wieder herausgeholt werden kann.

Die Förderung aus den Lagerstätten in den Formationen darüber (Buntsandstein) und darunter (Karbonsandstein) hat Wintershall Dea 2018 eingestellt, weil sie nicht mehr wirtschaftlich war. Laut Pressesprecher Mark Fischer wurden im gesamten Förderzeitraum im Erdgasfeld Rehden 43 Bohrungen abgeteuft. Insgesamt seien 17,3 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert worden. Zum Vergleich: Der Erdgasspeicher Rehden hat eine Kapazität von 43 Milliarden Kubikmetern.