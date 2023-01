Wilhelm Hollberg: „Menschen zu führen, lag mir ganz gut“

Von: Melanie Russ

Teilen

Große Ehre für Wilhelm Hollberg (4.v.l.): Er wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Manfred Schumacher (5.v.l.) ist seit 50 Jahren dabei. Mit auf dem Bild sind Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene (2.v.l.) und die Feuerwehr-Verantwortlichen (v.l.) Michael Schumacher, Marco Oldenburg, Klaus Vehlber, Henning Schmidt und Michael Mangels. © Feuerwehr/Kai Klapproth

Wilhelm Hollberg ist seit 70 Jahren Mitglied der Feuerwehr Barver, 17 Jahre lang war er deren Gemeinde- beziehungsweise Ortsbrandmeister. In seiner aktiven Zeit hat er die Entwicklung von recht spartanischer Ausrüstung bis zur Ausstattung mit leistungsfähigem Gerät erlebt.

Barver – Bei Wilhelm Hollberg begann es wie bei vielen. Ein Bekannter war schon in der Feuerwehr Barver aktiv und überredete ihn, auch mitzumachen. „Bauernjungs müssen in die Feuerwehr“, habe er ihm gesagt, erinnert sich der Barveraner, der am Wochenende für seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr geehrt wurde. Eigentlich hätte der damals 19-Jährige seine Eltern um Erlaubnis fragen müssen, denn volljährig war man erst mit 21 Jahren. „Das habe ich aber nicht gemacht. Ich bin einfach hingegangen“, erzählt er. Denn er fürchtete, dass es ihm sein Vater verbieten würde. Später habe es zu Hause zwar „ein Echo gegeben, aber kein großes“. Wilhelm Hollberg durfte bei der Feuerwehr bleiben.

Und er übernahm dort – wie auch in der Kommunalpolitik – über Jahrzehnte Verantwortung. Von 1968 bis 1971 war er stellvertretender Gemeindebrandmeister, anschließend bis 1988 Gemeindebrandmeister beziehungsweise Ortsbrandmeister nach der Gemeindegebietsreform. „Menschen zu führen, lag mir ganz gut“, sagt Wilhelm Hollberg im Rückblick. Und er habe immer die Rückendeckung der Feuerwehrkameraden gehabt. Dass er den Posten 1988 abgegeben habe, habe familiäre Gründe gehabt.

Im Vergleich zur heutigen technischen Ausstattung der Feuerwehren war die Ausrüstung in den Anfangsjahren von Wilhelm Hollberg geradezu spartanisch. Von Tanklöschfahrzeugen, die tausende Liter Wasser fassen, und schwerem Atemschutzgerät konnten die Feuerwehrmänner nur träumen. „Es gab nicht mal für jeden eine Einsatzjacke“, so Hollberg. Wenn ein Kamerad ein paar Mal nicht zum Dienst erschienen sei, sei der Gemeindebrandmeister zu ihm nach Hause gefahren und habe ihm die Jacke abgenommen und einem anderen gegeben.

Einsatzbekleidung und Uniformen wurden erst nach und nach angeschafft – zunächst für das Kommando, dann für alle Feuerwehrleute. Als Helme im Einsatz Pflicht wurden, aber nicht zu bekommen waren, wurden alte Wehrmachtshelme hervorgekramt und schwarz angemalt.

Spartanische Ausrüstung: Das Foto zeigt die Wettkampfgruppe der Feuerwehr Barver Anfang der 50er-Jahre mit der alten TS 6/6 aus dem Jahr 1930. © Chronik der Feuerwehr Barver

Zur Brandbekämpfung verfügte die Feuerwehr anfangs nur über eine Handdruckspritze, die von Pferden gezogen wurde. „Einige Landwirte waren verpflichtet worden, Gespanne zur Verfügung zu stellen“, erzählt Hollberg. „Man kann das überhaupt nicht mit der heutigen Zeit vergleichen.“ Ihr erstes motorisiertes Fahrzeug – einen alten umgebauten VW-Bulli – bekam die Feuerwehr Mitte der 60er-Jahre. 1986 folgte das erste Tanklöschfahrzeug.

Dass sich Wilhelm Hollberg bestens in der Geschichte der Feuerwehr Barver auskennt, hat einen guten Grund. Zum hundertjährigen Bestehen 2008 erstellte er mit großem Aufwand eine gut 400 Seiten starke Chronik mit vielen Fotos, Zeitungsberichten, Protokollen, den wichtigsten Ereignissen und Personen. Mehrere Jahre habe er daran gearbeitet, berichtet er.

Wie die Ausrüstung unterschieden sich auch die Einsätze wesentlich von den heutigen. Während inzwischen technische Hilfeleistungen zum Beispiel bei Verkehrsunfällen oft den größten Teil der Einsätze ausmachen, waren sie zu Wilhelm Hollbergs aktiven Zeiten eher eine Ausnahme. Zwar habe er das ein oder andere Auto löschen müssen, aber mit einem tödlichen Verkehrsunfall sei er nie konfrontiert worden. „Es war noch nicht so viel Verkehr, weil nicht jeder ein Auto hatte.“ Und somit gab es auch weniger Unfälle.

Brände, bei denen Menschen oder Tiere in den Flammen umkamen, blieben ihm dagegen nicht erspart. Diese Einsätze sind es, die ihm besonders nahegingen und in Erinnerung blieben, auch wenn er immer versuchte, die Dinge nicht zu nah an sich heranzulassen.

„Das Löschen war anfangs oft ein Problem, wenn es keine örtliche Wasserentnahmestelle gab“, sagt Wilhelm Hollberg. Später wurden die landwirtschaftlichen Höfe verpflichtet, Notkuhlen anzulegen, aus denen die Feuerwehr im Ernstfall Wasser ziehen konnten. Doch wenn die Kuhlen im Sommer ausgetrocknet waren oder im Winter das Wasser in den Schläuchen gefror, hatten die Feuerwehrmänner den Flammen nichts entgegenzusetzen, erinnert sich Hollberg. „Man war oft machtlos.“

Das änderte sich erst, als in den 60er-Jahren viele Höfe Bohrbrunnen bekamen. Und als in den 80er-Jahren die öffentliche Wasserversorgung kam, wurden auch Hydranten für die Feuerwehr installiert. „Danach waren wir als Feuerwehrmänner ganz anders aufgestellt. Wir waren beruhigt, weil wir jetzt immer wussten, dass wir was machen können“, so Hollberg.