In Wetschen wird ein neues Baugebiet angeschoben

Fläche nördlich der Bundesstraße 214 reicht für 42 Grundstücke

+ Auf dieser Fläche soll das neue Baugebiet in der Gemeinde Wetschen entstehen. Auf ihr ist Platz für 42 Grundstücke. Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird eingeleitet: - Foto: Benker

Rehden - „In der Samtgemeinde Rehden herrscht ungebrochen eine sehr starke Nachfrage nach baureifen Wohnbaugrundstücken“, betonte Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch am Mittwoch in der Sitzung des Planungs-, Bau-, Straßen- und Umweltausschusses der Samtgemeinde im Rathaus in Rehden. Jetzt wird ein neues Baugebiet in Wetschen angeschoben, und zwar nördlich der Bundesstraße 214.