Verkehrshelfer feiern ersten runden Geburtstag

Wetschen - Vor genau zehn Jahren kam von Tanja Rempe und Dirk Wehrbein bei einer Schulveranstaltung in Wetschen der Vorschlag, den Schulweg, genauer gesagt die Überquerung der Bundesstraße 214, für alle Schulkinder sicherer zu machen. Sie schlugen vor, einige Eltern und Großeltern für das Amt des Verkehrshelfers zu begeistern und so die Überquerung für die Kleinen sicherer zu machen. Sie hatten die damaligen Lehrer schnell auf ihrer Seite.

Nach einem Anschreiben an alle Eltern fanden sich tatsächlich einige Eltern und Großeltern, die diese Idee unterstützen wollten. Nachdem alle rechtlichen Fragen geklärt waren und auch die Verwaltung mit im Boot war, kam es zu einem ersten Treffen der Eltern, Tanja Rempe wurde zur Organisatorin des Verkehrshelferdienstes gewählt. Seit dieser Zeit kam es zu keinem Verkehrsunfall mehr an diesem Überweg, was vorher trotz Ampelanlage nicht der Fall gewesen war.

„Verkehrshelfer sind ein effektiver Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Allerdings erfordert sie deren Verantwortungsbewusstsein und so manches Mal eine gehörige Portion Hartnäckigkeit. Dennoch soll es auch weiterhin an unserer Schule solche Verkehrshelfer geben, weil sie angesichts des zunehmend dichter werdenden Verkehrs immer notwendiger geworden sind“, sagte Rempe.

Was eine starke Gemeinschaft schaffen könne, zeige die neue Blitzeranlage, die vor einiger Zeit am Ortseingang aus Richtung Diepholz kommend errichtet worden sei. Diese sei auf anhaltend nachhaltigen Druck der Verkehrshelfer realisiert worden und habe sich als eine weitere verkehrsberuhigende Einrichtung etabliert. Auch die Polizei spreche immer wieder von einer Vorbildfunktion, die in Wetschen praktiziert werde. In vielen Orten im Landkreis forderten Eltern ähnliche Einrichtungen, seien aber nicht bereit, Eigenleistungen einzubringen. „Da kann die Gemeinde Wetschen schon stolz auf das sein, was vor zehn Jahren dort ins Leben gerufen wurde“, resümierten Wolfgang Rehling und sein Stellvertreter Bernd Ackermann von der Verkehrswacht der Polizei.

Anlässlich des kleinen Jubiläums hatten die beiden neben neuer Warnbekleidung und einigen Haltekellen auch einen kleinen Blumenstrauß für Tanja Rempe im Gepäck.

„Eigentlich sind wir nicht die Einrichtung, die mit Blumensträußen durch die Gegend fährt, aber wir mussten dieses Engament von Tanja Rempe einfach einmal mit einem kleinen Blumenstrauß belohnen und Danke sagen“, unterstrich Rehling.

„Für mich ist das einfach eine Selbstverständlichkeit gewesen“, entgegnete Rempe. „Wir brauchen noch dringend neue Verkehrshelfer. Deshalb suchen wir engagierte Menschen, die bereit sind, sich für die Sicherheit der Schulkinder zu engagieren. Die Aufgaben von Verkehrshelfern können auch Großeltern oder andere geeignete Erwachsene übernehmen“, lenkte Rempe von ihrer Person ab. „Ich bekleide dieses Amt gerne, aber so eine Aufgabe muss man auf viele Schultern verteilen. Zur Zeit haben wir 13 engagierte Verkehrshelfer, aber wir sind ständig auf der Suche nach weiteren. Wer sich berufen fühlt, ein wenig für die Sicherheit der kleinen Verkehrsteilnehmer zu leisten, darf sich gerne unter Telefon 05446/2183 mit mir in Verbindung setzen“, betonte Rempe weiter. Seitens der Gemeinde lobte Bernd Hardemann die Arbeit aller Verkehrshelfer und stellte heraus, dass sich dieser Personenkreis zu einer inzwischen unverzichtbaren Einrichtung entwickelt habe.

Die Verkehrswacht Diepholz und die Verwaltung der Samtgemeinde Rehden luden alle Verkehrshelfer zu einem gemeinsamen Essen ein, um so noch einmal das Ehrenamt zu würdigen.

vm