Wetschen: Pastorin Haarnagel geht in den vorzeitigen Ruhestand

Teilen

Pastorin Elke Haarnagel war 17 Jahre lang Seelsorgerin in der Kirchengemeinde Wetschen. Am Sonntag wird sie in den Ruhestand verabschiedet. © Michaela Kellenberg

Die Kirchengemeinde Wetschen muss Pastorin Elke Haarnagel in den vorzeitigen Ruhestand verabschieden. Aus familiären Gründen geht die 60-Jährige diesen Weg. Der Kirchenkreis steht nun vor einem weiteren Problem.

Wetschen – Ob es in all den Jahren Momente gab, in denen sie gern etwas anderes geworden wäre als Pastorin? „Nein“, sagt Elke Haarnagel. „Natürlich gab es immer mal Stolpersteine und Schwierigkeiten. Aber dieser Beruf war für mich und mein Leben eine richtige Entscheidung.“ Und genauso richtig fühlt sich für die 60-Jährige nun die Entscheidung an, sich aus dem aktiven Berufsleben zu verabschieden. Am Sonntag, 25. September, wird Pastorin Elke Haarnagel um 16 Uhr in der Johanneskirche in Wetschen in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet.

Die Gründe für ihren Rückzug sind familiäre: „Mein hochbetagter Vater ist seit Mitte Mai ein Pflegefall. Mich um ihn zu kümmern, ist eine schöne, aber auch sehr große Aufgabe. Zumal er nicht hier, sondern in der Nähe von Hildesheim lebt.“ In den vergangenen Monaten sei sie immer wieder an Grenzen gestoßen und habe festgestellt: „Ich kann leider nicht beides – meinem Beruf nachgehen und die Pflege leisten und organisieren. Also habe ich mich kurzfristig entschieden, früher in den Ruhestand zu gehen, um ausreichend Zeit für meine familiären Aufgaben zu haben.“

Geboren und aufgewachsen in Hildesheim, hatte Elke Haarnagel schon früh Kontakt zur Kirche. „Ich fand Religion immer spannend. Erst im Kindergottesdienst, später in der Schule. In meiner Konfirmandenzeit gab es viele besondere Erlebnisse, und ich habe Menschen kennengelernt, die ganz bewusst in ihrem Alltag als Christen leben. Das wollte ich näher kennenlernen. So habe ich mich fürs Theologie-Studium entschieden.“

Sie studierte in Göttingen und in Lausanne in der Schweiz, arbeitete nebenbei ehrenamtlich in der Telefonseelsorge. Es folgte das Vikariat und ein Sondervikariat an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Krankenhausseelsorge. Danach war sie einige Jahre Pastorin in Wolfsburg und in Stolzenau. 2005 kam sie in die Kirchengemeinde Wetschen.

„Schon die ersten Eindrücke und Gespräche hier waren angenehm und interessant. Es gab von Anfang an viele Menschen, die aktiv in der Gemeinde und im Kirchenkreis dabei waren.“ Daran denke sie gern zurück. Besonderen Spaß gemacht habe ihr in ihren 17 Jahren in Wetschen der Konfirmandenunterricht: „Es ist eine große Herausforderung, mit Heranwachsenden über Gott und Glauben ins Gespräch zu kommen, sie so zu begleiten, dass sie Gemeinschaft erleben und auf ihre Fragen Antworten finden. Manchmal bin ich da sicherlich gescheitert. Aber oft hat mir das Feedback gezeigt, dass die Jugendlichen das Gefühl hatten, mit ihren Ideen gut voranzukommen.“

Aber auch der Blick über die Grenzen des Kirchenkreises hinaus war ihr wichtig: Zehn Jahre lang war Elke Haarnagel die Beauftragte für „Brot für die Welt“ im Kirchenkreis Diepholz. Schwierig findet sie „die vielen Umstrukturierungen, die wir nicht nur in der Kirche, sondern gerade in vielen Berufen erleben. Wir Kollegen im Kirchenkreis Diepholz haben in den Corona-Zeiten versucht, neue Formen kirchlichen Lebens zu finden und anzubieten. Das wird auch in Zukunft wichtig sein.“

Bis zur Verabschiedung am Sonntag gibt es noch eine Menge zu tun. Elke Haarnagel freut sich, beim Empfang nach dem Gottesdienst bei Gegrilltem und Salaten noch viele Gesichter aus der Gemeinde zu sehen und das ein oder andere persönliche Gespräch führen zu können. „Am Gottesdienst und bei der Vorbereitung des Empfangs wirken sehr viele mit, was mich sehr freut. Viele Menschen hier und ihre Art, ihr Leben und ihren Glauben gemeinsam mit anderen zu gestalten, werden mir in Erinnerung bleiben. Und die Erlebnisse, die ich hier hatte, werden mir auch weiterhin wichtig bleiben.“

Weit weg zieht es die Pastorin nach ihrer Verabschiedung nicht. „Ich werde in der Nähe von Diepholz wohnen bleiben, aber natürlich oft in Hildesheim bei meinem Vater sein.“ Mehr Zeit zu haben, das ist ihr wichtig: „Ich habe viele persönliche Interessen, die in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind.“ Und sie freue sich drauf, mehr Zeit für gute Freundinnen und Freunde zu haben.

Mit dem Weggang von Pastorin Elke Haarnagel fällt auch die halbe Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Wetschen zum Jahresende weg. Die Stellenstreichung hatten die Teilnehmer der Kreissynode bereits im Frühjahr im Rahmen der personellen Umstrukturierung der Region Mitte im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz beschlossen. Allerdings war sie erst für 2026 vorgesehen, denn dann wäre Pastorin Haarnagel regulär in den Ruhestand gegangen. „Das wird jetzt vorgezogen“, erklärt Superintendent Marten Lensch auf Nachfrage.



Die Vakanzvertretung bis zum Jahresende wird Pastor Torben Schröder aus Barnstorf übernehmen. Danach greifen die bei der Kreissynode beschlossenen Regelungen, soweit sie bereits umsetzbar sind. Ab dem 1. Januar 2023 wird Dimitri Schweitz, Pastor der Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh, die Wetscher Gemeinde mitbetreuen. Ingo Jaeger, Kreisjugendwart und Diakon in Lemförde, soll ihn in der Konfirmandenarbeit unterstützen. Das Problem: Jaegers Stelle im Kreisjugenddienst ist zwar bereits ausgeschrieben, weil er sich als künftiger Regionaldiakon um die Jugendarbeit in den Kirchengemeinden Lemförde, Brockum, Burlage, Rehden-Hemsloh, Wetschen, Barver, Wagenfeld und Ströhen kümmern soll. Nach Einschätzung des Superintendenten „dauert es aber noch ein bisschen“, bis sie neu besetzt werden kann, und vernachlässigen möchte man die Kreisjugendarbeit nicht. Also wird an einer Kompromisslösung gearbeitet. Ein weiteres Problem: Gemäß der Planung soll auch der Pastor der Kirchengemeinde Lemförde in Wetschen Aufgaben übernehmen. Deren Pfarrstelle ist aber ebenso wie die in Ströhen seit geraumer Zeit unbesetzt, weil es keine Bewerbungen gibt. „Das ist nicht so erfreulich“, bedauert Marten Lensch. Da tröstet es wenig, dass der Kirchenkreis mit seinem Schicksal nicht allein dasteht. In der Landeskirche Hannovers gibt es laut Lensch etwa 40 offene Stellen. „Letztlich müssen wir alle etwas zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen“, sagt er und ist zuversichtlich, dass in der Übergangszeit mit vereinten Kräften eine gute Betreuung der Gemeinden möglich ist. mer. mu/mer