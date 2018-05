Kellergalerie zeigt erstmals Werke

Kostenlose Ausstellung in Heiligenloh

+ © Britta Uchtmann Abwechslungsreich in Motiv und Stil sind die Bilder der Hobbymaler der Kellergalerie von Britta Uchtmann. Am kommenden Wochenende zeigen sie ihre Werke im Dorfgemeinschaftshaus in Heiligenloh. © Britta Uchtmann

Wetschen/Heiligenloh - Seit fast zehn Jahren widmen sich Britta Uchtmann und viele Gleichgesinnte in ihrer Kellergalerie in Wetschen der Malerei. Erstmals zeigen die kleinen und großen Hobbykünstler ihre Werke jetzt der Öffentlichkeit. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, sind sie unter dem Titel „Querbeet“ im Dorfgemeinschaftshaus im Twistringer Ortsteil Heiligenloh, Am Pfarrgarten, zu sehen.