Dirk Beckers aus Wetschen ist Vorsitzender in zwei Vereinen

Von: Jan Könemann

Volles Engagement für den eigenen Wohnort: Dirk Beckers möchte etwas für die Menschen in seiner Heimat Wetschen machen. © Könemann

Dirk Beckers führt „Unser Wetschen“ – und jetzt auch den Förderverein der Grundschule. Im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung erklärt er, wie er Familie, Job und Ehrenamt unter einen Hut bekommt und was die Arbeit in den beiden Vereinen ausmacht.

Wetschen – Der Duden definiert das Wort Engagement als „persönlichen Einsatz aus Verbundenheit“. Diese Umschreibung trifft auf Dirk Beckers aus Wetschen und seinen ehrenamtlichen Einsatz für seinen Wohnort definitiv zu. Der 37-jährige Familienvater ist nicht nur 1. Vorsitzender im Verein „Unser Wetschen“ sondern auch im örtlichen Förderverein für die Grundschule. Wie schafft er es, Familie, Job und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen? „Das ist alles eine Frage des Teams und der Organisation“, meint Beckers im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung.

Er wohnt mit seiner Frau, fünf Kindern und einem Hund seit sieben Jahren im Eigenheim in Wetschen. Neben seinen zwei Posten als Vorsitzender trainiert er eine Kinder-Fußballmannschaft beim TSV, in der zwei seiner eigenen Kinder spielen. Langeweile kommt im Hause Beckers also nicht auf. Das Familienleben kommt laut Beckers aber trotzdem nicht zu kurz. Die Familie werde einfach mit einbezogen. „Bei vielen Aktionen sind die Kinder mit dabei“, erzählt er. Und organisatorische Dinge würden eh in den Abendstunden und „sehr leicht über Whatsapp“ gemacht.

Unser Wetschen ist „Kind Nummer sechs“

Den Verein „Unser Wetschen“ bezeichnet er als „mein Kind Nummer sechs“. Seit der Gründung im Jahr 2021 leitet der 37-Jährige mit seinem siebenköpfigen Vorstandsteam die Geschicke des Vereins. Er war einer der Initiatoren der Gründung. Beckers beschreibt sich selbst als „umweltbewusster Mensch“, der „die Natur mag“. Daher wolle er gemeinsam mit seinen Kollegen und den vielen freiwilligen Helfern das Dorfbild in Wetschen in diesem Sinne verschönern. „Unsere Umgebung noch lebenswerter zu gestalten“, heißt es auf der Homepage des Vereins, die Beckers mit betreut. Um das zu erreichen, starten die Mitglieder immer wieder Aktionen. „Wir haben zum Beispiel Bäume und Hecken gepflanzt, Blühstreifen errichtet, Bänke aufgestellt und Müllsammelaktionen organisiert“, zählt Beckers auf.

Doch damit nicht genug des Engagements. Seit Februar ist er zusätzlich 1. Vorsitzender des Fördervereins der örtlichen Grundschule. Und auch hier wird schnell deutlich, dass die Familie mit einbezogen wird. Denn: Seine Frau ist ebenfalls seit sechs Jahren Vorstandsmitglied und zwei der gemeinsamen Kinder besuchen aktuell die Grundschule in Wetschen. „Ich arbeite einfach auch gerne für und mit Kindern“, begründet Beckers seine Entscheidung, auch diesen Vorsitz übernommen zu haben.

Zwei Ämter, vielfältige Themen

Beide Ämter seien schwierig miteinander zu vergleichen. Die Aufgabenfelder, die Arbeitsweisen und auch der Zeitaufwand seien sehr unterschiedlich. Mehr Zeit investiert Beckers nach eigener Aussage in die Arbeit des Vereins „Unser Wetschen“. Das liege zum einen daran, dass das Vorstandsteam des Fördervereins mit zehn Personen größer sei. Aufgaben könnten dort noch breiter verteilt werden. Außerdem unterscheiden sich die Themengebiete sehr. Beckers: „Beim Förderverein geht es ausschließlich um Belange der Grundschule. Bei ,Unser Wetschen‘ hingegen haben wir sehr vielfältige Themen wie die Umwelt, die Gestaltung des Dorfbildes, Tierschutz, Jugend und Senioren.“ Das schlage sich auch im Zeitaufwand nieder. „Wenn ich schätzen müsste, dann sitze ich zwei Stunden pro Woche an Dingen für den Förderverein und vier bis fünf Stunden an Aktionen von ,Unser Wetschen‘“, erzählt Beckers, betont aber gleichzeitig: „Das ist für mich aber eigentlich gar kein Aufwand, weil mir die Arbeit einfach großen Spaß macht.“

Dies ist unabhängig von der jeweiligen Position, versichert er. Besondere Freude habe er zum Beispiel an der Freude der Kinder, die an einer der vielen Aktionen im Dorf teilnehmen. Oder an der Dankbarkeit der Menschen, wenn der Verein die Tafel in Wagenfeld unterstütze. „Aber auch Dinge gemeinsam zu planen, durchzuführen und hinterher dann zu sehen, was man geschaffen hat. Das macht einfach Spaß“, meint Beckers.

Bürokratie manchmal eine Hürde

Und was macht ihn bei all der ehrenamtlichen Arbeit am wenigsten Spaß? Beckers: „Ganz klar der Schreibkram.“ Probleme seien hin und wieder die bürokratischen Hürden. „Wir dürfen ja keine Dinge machen, die nicht in unserer Satzung stehen. Da stoßen wir manchmal dann schon an unsere Grenzen“, erzählt er. Entscheidungen über bestimmte Anträge dauern laut Beckers hin und wieder ziemlich lange, was die Umsetzung „manchmal durchaus erschwert“.

Die nächsten größeren Aktionen der beiden Vereine stehen schon in der Warteschlange: „Beim Förderverein planen wir gerade den Ferienspaß mit vielen unterschiedlichen Aktionen für die Kinder. Diese finden vom 31. Juli bis zum 13. August statt“, kündigt er an. Der Verein „Unser Wetschen“ plane die Errichtung eines Jugendzentrums am Bultmanns Ort. „An und in dem Haus, das an unsere Vereinsweide grenzt, soll ein Ort für Jugendliche entstehen“, gibt Beckers erste Einblicke in die Pläne des Vereins. Diese werden hauptsächlich über Spenden finanziert, erklärt er. „Aber auch die Gemeinde und einige Stiftungen unterstützen uns finanziell“, sagt Beckers.

Es wird also auch in Zukunft nicht langweilig für den 37-jährigen Familienvater aus Wetschen, aber das ist ja in seinem Sinne.

Zu den Vereinen Der Verein „Unser Wetschen“ wurde am 2. November 2021 gegründet und hat aktuell 220 Mitglieder. Geführt wird er von einem siebenköpfigen Vorstandsteam. Der noch junge Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, die Umgebung noch lebenswerter zu gestalten und anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Aktuell unterstützt der Verein auch den Tierschutzhof Dickel, die Tafel in Wagenfeld, das Seniorenzentrum in Rehden und den Förderverein der Grundschule Wetschen. Unter dem Motto „Gemeinsam Kinder stark machen“ arbeitet der Verein mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium daran, zahlreiche Aktivitäten zugunsten der Schülerschaft durchzuführen. Diese werden von den Mitgliedern sowie durch Spenden finanziell unterstützt oder übernommen. Quelle: Homepages