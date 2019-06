Wenn die Königin ruft

Düversbruch – Königin Dörte Spradau hatte alle Damen des Schützenvereins Hemsloher-Düversbruch zur einer Fahrradtour eingeladen. 38 Frauen folgten dem Aufruf und fanden sich am Domizil ihrer Majestät ein. Nach einem Begrüßungstrunk hieß es „Aufsatteln“, berichtet der Verein.

Nach einem Zwischenstopp zwecks Trinkpause in Diepholz galt es, noch einige Kilometer zurückzulegen, bevor in Drebber im Gasthof Halfbrodt eine mittägliche Stärkung wartete. Getreu dem Motto „den Kalorien keine Chance“ wurde zügig wieder aufgesattelt und die Tour gen Rehden fortgesetzt, um im Café am Sportplatz zur Kaffeezeit einen Einkehrschwung einzulegen.

Tief durchgeatmet, viel geklönt – nun ging es auf die letzte Etappe des Ausflugs zur Schützenhalle in Düversbruch. Mit einer kleinen Stärkung, vorbereitet von den Männern der Ehrenddamen, klang die heitere Drahteseltour mit vielen Landschaftsimpressionen gemütlich aus.