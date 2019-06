Weiterhin Königsherrschaft statt Republik

Rehden – Nach „drei langen und intensiven, aber guten Tagen“ ging das Rehdener Schützenfest am Sonntagabend zu Ende. Präsident Thomas Nowak strahlte bei der Proklamation der neuen Regenten im Festzelt. Stolz verkündete er, dass das Schützenvolk auch im kommenden Jahr eine Königsherrschaft und keine Republik haben werde. Der erleichterte Applaus der Schützenschwestern und -brüder als Antwort war riesig.

Heinrich Johnson hatte sich bei den Altkönigen den Thron gesichert (wir berichteten) und trägt den Beinamen „der Zahlenmeister“. Seine Ehefrau Hannelore wird ihm als Königin zur Seite stehen. Allerdings hatten es ihm vier weitere Thronanwärter keineswegs leicht gemacht: Beim ersten Schießen erzielten alle die volle Ringzahl, und es kam zum Stechen. Erst im zweiten Stechen konnte Johnson seinen ärgsten Konkurrenten Thomas Langhorst auf den zweiten Platz verweisen.

Präsident Nowak gratulierte der neuen Majestät zum Sieg, vergaß aber auch nicht, auf das nun abgeschlossene Herrschaftsjahr unter der scheidenden Königin Marion Lowak zu blicken. „Wir konnten das Jahr mit allen Höhen und Tiefen hervorragend genießen“, sagte er. Marion Nowak habe den Schützenverein auch auf auswärtigen Veranstaltungen wie dem Kreiskönigstreffen gut repräsentiert. Als die Königskette schließlich den Träger wechselte, trommelten die Schützen mit Gewehrattrappen auf dem Boden um die Wette, die Schützinnen winkten ihrer Königin gebührend mit weißen Taschentüchern nach.

Folgte in Sachen Königsthron in diesem Jahr auf eine Frau ein Mann, war es beim Jugendkönig genau anders herum. Auf Tobias „der Partykönig“ Bollhorst, der seinem Beinamen laut Nowak immer wieder gerecht geworden war, folgte eine Frau. Leonie Ripking steht als neue Jugendkönigin des Schützenvereins Rehden fest. Sie trägt den Beinamen „die Einsatzbereite“, weil sie überall mit vollem Einsatz dabei sei. Ob Feuerwehr, Tanzsport oder der Schützenverein, sie gebe immer 100 Prozent. Zum Prinzgemahl wählte sie Niklas Bollhorst. Vizekönig wurde Ruwen Schilling.

Beim Kinderkönigsschießen am Samstag gab es gar zwölf Anwärter. Im dritten Stechen setzte sich hier Erik „der Feuerlöscher“ Telthörster durch. Seine Prinzessin wurde Levke Telthörster. Den zweiten Platz der Kinder belegte Julian Pufel.

Im Schießen um den Titel „König der Könige“ traten 24 Bewerber an. Zum Schluss hatte Detlef Imsande am Sonntag die besten Augen und die ruhigste Hand und konnte sich an die Spitze setzen. Schützenliesel wurde Almut Bollhorst, Schützenhannes Thorsten Bollhorst.

Musikalisch gab es eine Premiere beim Rehdener Fest: Der Lindenstedter Musikzug aus Bassum sorgte für die Marschmusik. Sowohl Präsident Thomas Nowak als auch sein Stellvertreter Tobias Winkelmann-Bünte und das Schützenvolk waren von der Leistung des Spielmannszugs begeistert.

Auch das Programm für die Kinder war vielfältig. Neben dem Kindertanzen und -schminken war die Rallye für den Nachwuchs, ähnlich einer Schnitzeljagd, das Highlight für die jungen Festbesucher. „Gutes Wetter, gute Musik, gute Stimmung – gutes Schützenfest 2019.“ So präzise auf den Punkt gebracht, zog der Vorstand ein positives Fazit. jr