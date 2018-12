Ein weiterer Schritt:  Richtfest des Rathausneubaus

Einzug der Verwaltung für Herbst 2019 geplant

Mit großer Freude verfolgten am Freitagnachmittag die Gäste des Richtfestes des neuen Rathauses in Rehden das Aufbringen des Richtkranzes.

Rehden - Spatenstich war am 16. Mai, Grundsteinlegung am 19. September, am Freitag erfolgte das Richtfest. Der Neubau des Rathauses der Samtgemeinde Rehden in Rehden geht zügig voran.